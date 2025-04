Libri di testo, prezzi di copertina per la primaria e tetti di spesa per la secondaria a.s. 2025/2026 – DECRETI

Libri di testo, prezzi di copertina per la primaria e tetti di...

Per l’anno scolastico 2025/2026, i prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria, nella versione

on line o mista, sono stabiliti come indicato nella tabella A allegata al D.M. 73 del 15 aprile 2025.

I pressi riportati in tabella sono comprensivi dell’IVA.

Per gli acquisti effettuati a carico del Ministero dell’istruzione e del merito e degli Enti locali viene praticato uno sconto non inferiore allo 0,25 per cento sul prezzo di copertina.

LA TABELLA

IL DECRETO

Tetti di spesa per i libri di testo della secondaria

Il MIM ha anche pubblicato il decreto di determinazione dei tetti di spesa della dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado anno scolastico 2025/2026

Il decreto definisce per l’anno scolastico 2025/2026 i tetti di spesa riferiti alle classi di scuola secondaria di primo e secondo grado entro i quali i docenti sono tenuti a mantenere il costo dell’intera dotazione libraria.

IL DECRETO

Adozioni dei libri di testo per l’a.s. 2025/2026

Le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le scuole secondarie di primo e secondo grado, o l’eventuale scelta di avvalersi di strumenti alternativi ai libri di testo, sono deliberate dal collegio dei docenti entro la seconda decade di maggio per tutti gli ordini e gradi di scuola. P

Le indicazioni relative all’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2023/2024 sono impartite con la nota 14536 dell’8 aprile 2025.

Nuove adozioni

Nella nota il Ministero spiega che i collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni. Queste ultime possono riguardare i primi volumi di un corso (classi prime e quarte della scuola primaria, classi prime della scuola secondaria di primo grado, classi prime e terze e, per le sole specifiche discipline in esse previste, classi quinte della scuola secondaria di secondo grado) ovvero i volumi unici. Le adozioni dei seguiti dei testi in più volumi si intendono confermate.

Al dirigente scolastico spetta la vigilanza sulle modalità di scelta.

Nella nota si ricorda che i dirigenti scolastici ddevono favorire gli incontri tra i docenti e gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle case editrici o dall’associazione nazionale agenti rappresentanti promotori editoriali (ANARPE), ferme restando le esigenze di servizio e il regolare svolgimento delle lezioni.

Nella nota il MIM ribadisce il divieto di commercio dei libri di testo ad opera del personale scolastico.

Novità per il 2025

Ai sensi dell’art. 15, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, con decreto ministeriale di natura non regolamentare sono fissati, tra l’altro, il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell’intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di primo e secondo grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell’autore e dell’editore, tenendo conto della riduzione dei costi dell’intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale e della disponibilità dei supporti tecnologici.

Il citato art. 15 è stato oggetto di recente modifica ad opera del decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, il quale ha introdotto, al comma 3, lettera c) della predetta disposizione normativa, la previsione secondo cui i tetti di spesa dell’intera dotazione libraria, necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di primo e secondo grado, sono adeguati al tasso di inflazione programmata. Quindi, a partire dall’anno scolastico 2025/2026 i tetti di spesa della dotazione libraria saranno adeguati al tasso di inflazione programmata.

Sulla base del citato intervento legislativo, con l’allegato D.M. 19 marzo 2025, n. 58, si è provveduto a definire i tetti di spesa della dotazione libraria per l’a.s. 2025/2026. In particolare, con riferimento all’a.s. 2025/2026, i tetti di spesa riferiti alle classi di scuola secondaria di primo grado, entro i quali i docenti sono tenuti a mantenere il costo dell’intera dotazione libraria, sono stabiliti nell’allegato 1 al decreto, mentre i tetti di spesa riferiti alle classi di scuola secondaria di secondo grado sono stabiliti nell’ambito dell’allegato 2.

Inoltre, i predetti tetti di spesa sono ridotti del 10% se, nella classe interessata, i testi adottati sono stati realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi ovvero sono ridotti del 30% se nella classe interessata i testi adottati sono stati realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi.



Eventuali incrementi degli importi indicati devono essere contenuti entro il limite massimo del 15%. In tal caso, le relative delibere di adozione dei testi scolastici dovranno essere adeguatamente motivate da parte del Collegio dei docenti e approvate dal Consiglio di Istituto.

Comunicazione dei dati

La comunicazione dei dati adozionali va effettuata, da parte delle istituzioni scolastiche, on line, tramite l’utilizzo della piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it o in locale, off line, entro il 7 giugno 2025.

Le istituzioni scolastiche che hanno deciso di non adottare libri di testo dovranno accedere alla suddetta piattaforma specificando che si avvalgono di strumenti alternativi ai libri di testo.