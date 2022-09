Liguria, borse di studio per acquisto di libri di testo: scadenza 30 novembre 2022

Liguria, borse di studio per acquisto di libri di testo: scadenza 30...

La Regione Liguria ha pubblicato il bando per borse di studio per l’acquisto di libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023 nelle scuole statali e paritarie medie e superiori.

Possono presentare la domanda:

i residenti nel comune di Genova (domanda online)

i residenti nei comuni della Liguria escluso il comune di Genova (domanda cartacea)

Le domande devono essere compilate e inoltrate entro e non oltre il 30 novembre 2022.

Deve essere presentata una domanda per ciascuno studente.