L’importanza dell’accoglienza a scuola: consigli utili per gestire i primi giorni dell’anno scolastico

Quest’ultimi sono chiamati a garantire ai propri alunni un rientro a scuola in un ambiente positivo e stimolante. Non bisogna quindi sottovalutarlo, anzi. Risulta utile per ogni docente prepararsi ad affrontarlo in anticipo, studiando specifiche strategie per accogliere al meglio i propri alunni.

Particolarmente importante diventa l’accoglienza in questi mesi, in vista dell’ingresso nelle nostre classi dei bambini e dei ragazzi in fuga dall’Ucraina a seguito del conflitto. Il ministro Bianchi in proposito ha parlato di oltre 30mila studenti che a settembre potremmo dovere gestire con pratiche di accoglienza quanto mai appropriate, progettate con consapevolezza, non estemporanee. Insomma, l’accoglienza non è un momento da lasciare al caso, ma una fase ben precisa del nostro intervento pedagogico-didattico.

Il primo giorno di scuola

Come pianificare il rientro in classe degli studenti? Cosa fare il primo giorno di scuola? Un’idea efficace per un’accoglienza di alto profilo pedagogico è quella di lavorare sin dalle prime ore in piccoli gruppi di alunni, evitando, se possibile, la didattica frontale, se non ridotta a brevi momenti funzionali al lavoro di gruppo.

Gestire l’accoglienza attraverso l’approccio dell’apprendimento cooperativo

Cooperare è lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni, è acquisire un metodo di lavoro che, partendo dal piccolo gruppo, permetta di lavorare insieme gli altri, migliorando reciprocamente l’apprendimento e le abilità sociali. L’apprendimento cooperativo sostiene che tali abilità non siano innate né supposte, ma possano essere apprese da ognuno. Possiamo pertanto educare all’uso di queste capacità, possiamo fare esperienza e consolidare tali capacità. A piccoli passi, possiamo costruire questo percorso di avvicinamento all’apprendere in modo cooperativo, possiamo guidare la classe proponendo attività a differenti momenti della vita di classe.

