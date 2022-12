Linee guida orientamento, Giannelli: “Mancava un consigliere delle famiglie. Ma come formeremo queste figure?”

Linee guida orientamento, Giannelli: “Mancava un consigliere delle famiglie. Ma come formeremo...

Il presidente dell’Associazione Nazionale Presidi Antonello Giannelli commenta la misura contenuta nel decreto sulle Linee guida per l’orientamento:

“Finora è mancata nella scuola la figura di un consigliere delle famiglie, che possa suggerire il da farsi sul proseguimento degli studi, sugli indirizzi da scegliere o sugli sbocchi nel mondo del lavoro. Quindi, in linea di principio, leggo in modo positivo il riferimento al ‘Job placement’ nel decreto firmato dal ministro Valditara, anche se attendo di leggere il testo completo per avere un’idea più chiara”.

“La domanda – osserva Giannelli – è: come come formeremo queste figure? Se sarà un docente bisognerà formarlo adeguatamente. Di certo c’è grande esigenza di orientare gli studenti come si fa nelle migliori realtà scolastiche europee: armonizzare l’uscita dalla scuola con l’ingresso nel mondo del lavoro aiuta anche a combattere la disoccupazione giovanile”.