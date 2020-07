Linee guida scuola fascia 0-6: arriva l’ok da Regioni ed Enti Locali

Arriva l’ok in Conferenza Unificata per le linee guida per la scuola nella fascia 0-6.

Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, ha presieduto una seduta straordinaria della Conferenza Unificata;

In videoconferenza anche la viceministra dell’Istruzione, Anna Ascani; collegati da remoto il presidente della Molise, Donato Toma, per la Conferenza delle Regioni; il presidente Anci, Antonio Decaro; il presidente Upi, Michele De Pascale; regioni e ministeri competenti dei provvedimenti all’ordine del giorno.

Governo, Regioni e Enti locali hanno raggiunto quindi l’accordo sulle linee guida sulla scuola da 0 a 6 anni.

La Conferenza Unificata ha approvato infatti il parere in merito al documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia.

Soddisfatta la vice ministra Ascani: “Voglio ringraziare la Ministra, gli altri Ministeri coinvolti, ANCI, Regioni e tutti gli interlocutori con cui ci siamo confrontati ai tavoli, insieme al Comitato tecnico scientifico, per il lavoro senza sosta che ha consentito che il testo arrivasse prima possibile, senza dimenticarci il motivo per cui è stato fatto e cioè garantire la riapertura nell’ottica della tutela del benessere dei più piccoli e della salute di tutti.

Avevamo promesso di produrre le linee guida entro il 31 luglio. Non potevamo permetterci di tardare“.



Il testo sarà pubblicato anche sul sito del Ministero dell’Istruzione, fa sapere ancora la vice Ministra su Facebook.