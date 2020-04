LIVE | Decreto scuola, è il giorno dell’approvazione. Consiglio dei ministri alle 11.30. Bozza decreto [PDF]

Il decreto scuola arriva in Consiglio dei Ministri per la sua approvazione. Dalle 11 ci sarà la riunione che dovrà dare il via libera alla stesura definitiva del provvedimento che poi verrà passato al Parlamento per la sua trasformazione in legge.

In mattinata a Palazzo Chigi, prima della riunione, c’è stata una riunione con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e i capi-delegazione.

Due ipotesi per la maturità e altrettante per gli esami di terza media, a seconda che si torni in classe il 18 maggio o non si torni più a scuola fino a settembre. E un piano per una ripresa delle scuole con un maggiore distanziamento in classe se in autunno dovessero esserci ancora pericoli legati al coronavirus.