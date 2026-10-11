Logica a scuola, non bastano i test: come insegnare agli alunni a ragionare

Risolvere un quesito non significa soltanto individuare la risposta corretta. Per sviluppare il pensiero logico, gli alunni devono imparare a spiegare le proprie scelte, confrontarsi con punti di vista diversi e riconoscere gli errori. Una sfida per i docenti, chiamati a superare gli esercizi meccanici e a trasformare il ragionamento in un’esperienza condivisa.
Allenare la logica non vuol dire abituare gli alunni a risolvere una serie di test, ma aiutarli a comprendere come arrivano a una soluzione. Il pensiero intuitivo, infatti, non sempre basta: è necessario imparare a fermarsi, analizzare le informazioni e valutare le alternative. La metacognizione permette proprio di rendere visibili questi processi, portando gli studenti a riflettere sulle strategie utilizzate e a riconoscere eventuali errori. Per i docenti, questo significa progettare attività in cui non conti soltanto il risultato finale, ma anche il percorso seguito per raggiungerlo.
Quando un alunno deve spiegare il proprio ragionamento a un compagno, è chiamato a organizzare le idee e a giustificare le proprie scelte. Il lavoro a coppie e in piccoli gruppi può diventare così uno strumento prezioso per sviluppare capacità argomentative e problem solving. Anche il disaccordo può avere un ruolo positivo: il conflitto cognitivo, se guidato dal docente, aiuta a mettere in discussione le proprie convinzioni e a valutare soluzioni alternative. La sfida per l’insegnante è gestire la discussione senza anticipare subito la risposta corretta, lasciando agli alunni il tempo necessario per ragionare e costruire nuove conoscenze.
Classificare, ordinare, individuare relazioni, formulare inferenze e affrontare problemi di combinatoria sono attività che possono essere sviluppate gradualmente, dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado. Per farlo, è importante scegliere quesiti adeguati all’età e al livello cognitivo degli alunni, inserendoli in percorsi coerenti e progressivi. Anche le prove INVALSI possono trovare spazio nella didattica, non come obiettivo da raggiungere attraverso l’allenamento ripetitivo, ma come occasione per analizzare le strategie di ragionamento. Un approccio laboratoriale e cooperativo consente così di lavorare sulla logica in modo più consapevole, motivante e attento ai processi di apprendimento.
Su questi argomenti il corso Giochiamo con la logica, in programma dal 15 ottobre, a cura di Loto Montina.