Logica a scuola, perché alcuni alunni risolvono subito un problema e altri si bloccano? Il corso per docenti

Perché alcuni alunni arrivano alla soluzione di un problema e altri si bloccano? E quanto conta il percorso che porta alla risposta, rispetto alla risposta stessa? Insegnare la logica significa aiutare gli studenti a ragionare, formulare ipotesi e verificare le proprie idee, attraverso attività che stimolino la riflessione e il confronto.

Dalla risposta corretta al ragionamento consapevole

Allenare la logica non vuol dire abituare gli alunni a risolvere una serie di test, ma aiutarli a comprendere come arrivano a una soluzione. Il pensiero intuitivo, infatti, non sempre basta: è necessario imparare a fermarsi, analizzare le informazioni e valutare le alternative. La metacognizione permette proprio di rendere visibili questi processi, portando gli studenti a riflettere sulle strategie utilizzate e a riconoscere eventuali errori. Per i docenti, questo significa progettare attività in cui non conti soltanto il risultato finale, ma anche il percorso seguito per raggiungerlo.

Il confronto tra compagni come risorsa didattica

Quando un alunno deve spiegare il proprio ragionamento a un compagno, è chiamato a organizzare le idee e a giustificare le proprie scelte. Il lavoro a coppie e in piccoli gruppi può diventare così uno strumento prezioso per sviluppare capacità argomentative e problem solving. Anche il disaccordo può avere un ruolo positivo: il conflitto cognitivo, se guidato dal docente, aiuta a mettere in discussione le proprie convinzioni e a valutare soluzioni alternative. La sfida per l’insegnante è gestire la discussione senza anticipare subito la risposta corretta, lasciando agli alunni il tempo necessario per ragionare e costruire nuove conoscenze.

Dalla primaria alla secondaria, una progressione da costruire

Classificare, ordinare, individuare relazioni, formulare inferenze e affrontare problemi di combinatoria sono attività che possono essere sviluppate gradualmente, dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado. Per farlo, è importante scegliere quesiti adeguati all’età e al livello cognitivo degli alunni, inserendoli in percorsi coerenti e progressivi. Anche le prove INVALSI possono trovare spazio nella didattica, non come obiettivo da raggiungere attraverso l’allenamento ripetitivo, ma come occasione per analizzare le strategie di ragionamento. Un approccio laboratoriale e cooperativo consente così di lavorare sulla logica in modo più consapevole, motivante e attento ai processi di apprendimento.

Il corso

Su questi argomenti il corso Giochiamo con la logica, in programma dal 15 ottobre, a cura di Loto Montina.