Lucia Azzolina: “Mi è piaciuto Sanremo”. Ma c’è chi dice che la Ministra deve pensare ad altro

Alla ministra Lucia Azzolina è piaciuto il Festival di Sanremo e lei lo annuncia pubblicamente sulla sua pagina Facebook.

“Ho gradito molto lo spirito portato quest’anno sul palco del Festival di Sanremo – scrive Azzolina – e ho apprezzato la scelta di dedicare spazio a temi sociali che hanno bisogno di essere raccontati con molta attenzione e anche con sensibilità. Parità di genere, bullismo, sessualità, disabilità, violenza sulle donne”.

“Se uno spettacolo popolare come Sanremo riesce a costruire un racconto aperto ed emotivo di questo tipo e a portarlo nelle case degli italiani – prosegue la Ministra – possiamo dire che è stato fatto davvero servizio pubblico”.

Conclude Lucia Azzolina: “Complimenti a chi lo ha voluto così. Bravi”.

Molti consensi, ma anche qualche critica

Moltissimi i commenti di docenti (e non solo) che dichiarano di essere d’accordo con Azzolina, ma c’è anche chi esprime non poche perplessità (più di metodo che di merito, per la verità).

Fra gli altri segnaliamo questo: “Non capisco come mai la Ministra si stia pronunciando sul Festival. Ci sono così tante altre problematiche su cui potrebbe esprimersi!”

Per concludere con un invito: “Provi piuttosto a dire che mancano soldi per gli edifici scolastici e per l’istruzione e inviti i colleghi ministri ad una migliore redistribuzione della finanza pubblica, soprattutto quella destinata all’estero”.