Maestra rimprovera alunno che non sa scrivere, la logopedista risponde alle critiche: “non sono tutti così gli insegnanti, anzi. Ma è importante denunciare”

La logopedista Dana Dell’Ariccia molto famosa anche su Tik Tok ha pubblicato nelle ore passate un video di denuncia contro quelle insegnanti che mortificano gli alunni con dsa davanti a tutta la classe. Il video ha raggiunto quasi un milione di visualizzazioni e migliaia di commenti da parte di altri docenti e studenti.

Maestra rimprovera bambino perché non sa scrivere, la logopedista: “Vergogna, dobbiamo ancora spiegare alle insegnanti che è sbagliato farlo?”

Dopo la pubblicazione, la dottoressa ha deciso di rispondere a delle critiche che le sono state mosse proprio nei commenti: “Sono sicurissima che non sono tutti così gli insegnanti. Anzi, collaboro quotidianamente con insegnanti estremamente valide che fanno il loro lavoro in maniera eccellente e che sostengono e che aiutano i bambini della classe come fossero i loro. Leggendo però le migliaia di commenti e di testimonianze sotto quel video, non posso fare a meno di notare che questa sia una tendenza fin troppo diffusa. Mi dispiace leggere tra i commenti gente che dice ‘vabbè ma che sarà mai’, oppure ‘i bambini inventano le cose, dicono bugie, tu non c’eri, non puoi criticare un insegnante quando non sai quello che è realmente successo’. È vero, io non posso criticare un insegnante perché non ero lì, però purtroppo la cosa che più mi ha impressionato è che alcune delle testimonianze di quel video erano proprio vostre. Nei commenti, infatti, c’erano tantissime insegnanti che si lamentavano che alcune loro colleghe utilizzano tuttora comportamenti mortificanti nei confronti delle difficoltà dei bambini. Purtroppo la soluzione a questo problema è ben lontana. Il mio obiettivo è quello di sensibilizzare e fare in modo che i genitori si attivino e denuncino questi eventi, che ascoltino i loro bambini e che non li considerino una cosa normale”.