Malore a scuola, alunna 19enne soccorsa dentro l’istituto e poi trasportata in ospedale

Malore a scuola, alunna 19enne soccorsa dentro l’istituto e poi trasportata in...

Una studentessa si è sentita male a scuola ed è stata costretta a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso. Tutto è avvenuto oggi, 6 maggio, in un liceo della provincia di Lecco. La 19enne ha accusato un malore che inizialmente ha fatto pensare al peggio.

Come sta la ragazza

Come riporta LeccoToday, sul posto è intervenuta prontamente un’ambulanza. I soccorritori hanno prestato le prime cure alla giovane direttamente all’interno dell’istituto scolastico.

Dopo una prima valutazione sul posto, le condizioni della giovane sono risultate meno gravi di quanto inizialmente temuto. La diciannovenne è stata quindi trasportata in ospedale in codice verde. Le notizie sono in aggiornamento.