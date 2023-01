Mancanza di personale e continui rinvii delle procedure concorsuali

Nonostante tutti i settori della scuola siano in sofferenza per mancanza di personale di ruolo, si continua a emanare disposizioni che allungano i tempi e non vanno alla risoluzione del problema, facendo precipitare la scuola pubblica in una situazione di disaggio al punto da far venire in mente l’espressione di Tito Livio “Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur” (Mentre a Roma si discute, Sagunto è espugnata).

Carenze nella scuola pubblica

Le mancanze nella scuola pubblica trovano riscontro non solo sotto l’aspetto dell’edilizia che ha scoperchiato una situazione molto complessa sia per mancanza di agibilità, sia per una manutenzione molto deficitaria, ma anche per la mancanza di personale scolastico.

Dimensionamento scolastico

La legge di bilancio 2023 ha previsto al comma 557 un dimensionamento scolastico che, di fatto, va a rivedere l’organico dei dirigenti scolastici e dei DSGA sulla base di un coefficiente tra 900 e 1.000 alunni per scuola; provocando dal 2024/2025 un qualcosa come 700 dirigenti scolastici e DSGA in meno su tutto il territorio nazionale.

Concorsi in attesa del bando

Nonostante siano stati dati da parte del CSPI, i pareri previsti dalla normativa vigente ai diversi concorsi, i bandi non sono emanati lasciando gli aspiranti in attesa di poter realizzare le loro legittime aspirazioni.

Concorsi annunciati

Diversi concorsi nel settore scolastico sono stati annunciati ma per diversi motivi sono stati sempre rinviati. Ora per voler semplificare le procedure, ora per voler modificare il sistema di reclutamento, di fatto diversi concorsi sono rimasti al palo.

Concorso abilitante



Fra i concorsi annunciati di cui non ci sa più nulla, nonostante i candidati avessero versato la quota richiesta per potervi partecipare, il primo in graduatoria è il concorso abilitante pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 34 del 28 aprile del 2020. Il suddetto concorso prevedeva una procedura straordinaria, per esami, finalizzata all’accesso ai percorsi di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune.

Concorso per DSGA

Il CSPI aveva espresso parere favorevole all’indizione di un nuovo concorso ordinario per il profilo DSGA, rilevando l’opportunità di emanare prioritariamente un concorso riservato agli Assistenti Amministrativi facenti funzione.

Concorso per ispettore tecnico

Il bando del concorso per titoli ed esami a dirigente tecnico sembrava in dirittura d’arrivo con l’autorizzazione del parlamento del 29 ottobre del 2020, ma il decreto mille proroghe del 4 gennaio 2021, ha rinviato il suddetto concorso prevedendone il bando entro dicembre 2021. E’ trascorso tutto il 2022, ma del bando non si sa nulla.

Concorso per docenti di religione cattolica

In merito al concorso per docenti di religione cattolica è dal lontano 2004, anno in cui fu bandito ed eseguito l’ultimo concorso per insegnanti di religione, che molti aspettano il nuovo bando per potervi partecipare. Nel 2020 era stato previsto il bando, ma il decreto n° 183 del 31 dicembre 2020, conosciuto come decreto mille proroghe, ne ha rinviato il bando entro l’anno 2021. E’ trascorso tutto il 2021 e l’unico risultato tangibile è stato il rinvio al dicembre del 2022, ma neanche il 2022 ha visto l’emanazione anzi con il decreto n° 198 del 29 dicembre 2022, è stato ulteriormente rinviato.

Concorso per educazione motoria

Il concorso per docenti di educazione motoria nella scuola primaria annunciato dalla legge di bilancio n° 234 del 30 dicembre 2021, che doveva essere espletato entro il 2022 per le classi quinte e nel 2023 per le classi quarte sembra essere caduto nel dimenticatoio. lo stesso decreto mille proroghe pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022 con il numero 198 all’art. 5 occupandosi delle problematiche della scuola, non fa cenno del suddetto concorso, nonostante che per l’anno scolastico, in attesa del bando, si sia proceduto alla nomina di supplenti annuali.