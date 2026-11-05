Manovra 2027, tagli al personale docente e Ata: le ultime news dai sindacati – DIRETTA ORE 17.30 con Ivana Barbacci (Cisl)

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Come sta andando la contrattazione sulla parte normativa del nuovo CCNL 2025/27, e cosa si è discusso nella riunione che si è svolta nei giorni scorsi all’Aran? Qual è il giudizio dei sindacati sulla legge di bilancio approvata nei giorni scorsi dal Consiglio dei ministri, che inizia adesso l’iter parlamentare? C’è da preoccuparsi per i tagli al personale docente e ATA che sono stati prospettati nelle ultime ore?

E ancora, come giudicare il reperimento di risorse per garantire il bonus di 1.500 euro alle famiglie che mandano i figli alle scuole paritarie, in un panorama generale di tagli? Ci sarà una contestazione unitaria dei sindacati, in occasione dello sciopero convocato per il prossimo 20 novembre – che incrocia la giornata di mobilitazione internazionale degli studenti – a cui diverse sigle hanno già aderito?

Sono solo alcune delle domande legate a questo momento “caldo” del comparto istruzione. A intervenire sul tema sarà Ivana Barbacci, segretaria generale della Cisl Scuola, nel corso della diretta della Tecnica della Scuola che si terrà oggi, giovedì 4 novembre a partire dalle 17.30. La trasmissione sarà disponibile sul nostro canale YouTube, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro portale tecnicadellascuola.it.