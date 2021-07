Mario Rusconi confermato presidente Anp Roma

Mario Rusconi è stato confermato per il prossimo triennio alla guida della Anp Roma: il sindacalista si è aggiudicato la conferma riscontrando il 75% delle preferenze. L’elezione si è svolta il 7 luglio.



“Uno straordinario successo che premia oltre al mio impegno personale quello di tutto lo staff che da anni collabora insieme a me a risolvere i problemi delle scuole romane. – ha detto Rusconi all’Adnkronos – Il nostro impegno è anche rivolto a proiettare le scuole romane verso progetti che possono aprire opportunità ai nostri studenti offrendogli diverse prospettive”.



“Già da domani mattina continueremo, come stiamo anche facendo in questi giorni, ad affrontare il tema dell’avvio del prossimo anno scolastico che appare ancora molto incerto perché legato alle condizioni di pandemia, distanziamento, mezzi di trasporto e vaccinazione. Pur riconoscendo la validità e l’utilità della Dad riteniamo che il ritorno in presenza per tutti gli studenti di ogni ordine e grado sia fondamentale”, ha concluso Rusconi.



La prossima settimana è previsto il rinnovo della presidenza dell’Anp del Lazio: anche in questa occasione Mario Rusconi sarà il presidente uscente.