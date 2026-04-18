Marracash canta per la scuola: concerto per riqualificare un istituto nel suo quartiere di nascita a Milano

Un concerto per dare una mano a riqualificare Barona, nella periferia di Milano. È l’iniziativa del rapper Marracash, che si terrà nella serata di oggi, sabato 18 aprile, proprio nel quartiere milanese, luogo di nascita del popolare artista. A rilanciare la notizia è Huffington Post, che ricorda come il ricavato dell’evento “sarà destinato a iniziative sociali”, tra cui la riqualificazione di una scuola, a cura del Banco dell’energia, fondazione contro la povertà energetica, social partner dell’iniziativa.

“In linea con gli intenti della serata”, si legge nell’articolo, “anche Banco dell’energia parteciperà alla mission sociale dell’evento sostenendo un progetto di riqualificazione della scuola ‘De Nicola’ attraverso il coinvolgimento di cooperative sociali del territorio. L’intervento si concentrerà in particolare sull’efficientamento energetico del plesso. I fondi saranno erogati a favore di un ente attivo nel Municipio 6, che sarà incaricato di coordinare e realizzare i relativi interventi presso la scuola”.

“Da dieci anni il Banco dell’energia è al fianco dei cittadini in condizioni di vulnerabilità sociale, dichiara a Huffington Post Roberto Tasca, Presidente di Fondazione Banco dell’energia, “promuovendo interventi concreti che coniugano solidarietà ed efficienza energetica. In un contesto segnato dal crescente aumento del costo della vita e dei beni essenziali, sostenere questo progetto di riqualificazione significa dare continuità a un impegno orientato a trasformare il modo in cui l’energia viene utilizzata”.

“Attività volte all’efficientamento degli edifici e alla riduzione dei consumi consentono non solo di alleggerire il peso delle spese quotidiane per la collettività, ma anche di generare benefici ambientali e sociali diffusi”, conclude Tasca, “convertendo il supporto economico in un’opportunità concreta di benessere duraturo e in una maggiore consapevolezza per l’intera comunità”.