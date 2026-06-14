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Scuola Talk: Ricorsi su voti e maturità: cosa devono sapere i docenti

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14.06.2026

Scrutini scuola, boom di ricorsi: i docenti hanno paura di bocciare? Il legale: “No, piuttosto registro più attenzione nelle operazioni”

Redazione
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Gli scrutini si stanno svolgendo in questi giorni nelle scuole, e lo spettro dei ricorsi è dietro l’angolo.

Ecco cosa ha detto l’avvocato ed esperto di diritto scolastico Dino Caudullo, presidente Sidels, nel corso dell’ultima puntata di Scuola Talk de La Tecnica della Scuola: “Abbiamo registrato una maggiore richiesta di assistenza legale per gli esiti degli scrutini finali. Questo incremento, costante negli ultimi dieci anni, è legato alla diversa visione del prestigio della scuola e alla necessità dei genitori di tutelare il ragazzo oltre ogni limite rispetto al giudizio dell’insegnante. Esistono casi in cui vengono commessi errori reali ed è giusto ricorrere al Tribunale Amministrativo, ma ci sono anche posizioni pretestuose. Il giudice amministrativo è comunque molto rigoroso nel valutare se il consiglio di classe abbia effettivamente sbagliato”.

Ma i docenti hanno paura di bocciare? Ecco l’opinione dell’avvocato: “Non ho registrato una vera e propria paura di bocciare, ma piuttosto un innalzamento della soglia di attenzione nello svolgimento delle operazioni di scrutinio per non prestare il fianco a censure, il che è un bene. Parlare di aumentare i voti per evitare ricorsi mi sembra eccessivo; ognuno deve lavorare con coscienza. I casi decisi positivamente dal TAR non riguardano quasi mai il merito del giudizio (se un alunno sia bravo o meno), che è una scelta tecnica sovrana del consiglio di classe. Il giudice amministrativo valuta invece la correttezza formale del procedimento, come appunto il travisamento dei fatti”.

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