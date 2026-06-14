Scuola d’estate, quali attività per gli studenti? Caccia al tesoro per la matematica per tenere allenati gli alunni

Molti insegnanti assegnano esercizi per le vacanze con l’obiettivo di non far perdere agli studenti quanto appreso durante l’anno. Ma è davvero l’unica strada possibile? L’estate può diventare il momento ideale per proporre attività diverse, capaci di allenare il pensiero logico e matematico senza trasformare il tempo libero in una lunga prosecuzione della scuola.

Quando la matematica diventa esperienza

Una delle criticità più diffuse è la distanza tra contenuti e realtà vissuta dagli alunni. Proporre attività che trasformano concetti in azioni – come percorsi strutturati in tappe e sfide – permette agli studenti di “riprendere” ciò che hanno studiato e rielaborarlo in modo significativo. In questo modo, aritmetica, geometria e probabilità smettono di essere esercizi isolati e diventano strumenti per affrontare problemi reali.

Il valore del problem solving e della motivazione

Alla base dell’apprendimento matematico c’è la capacità di risolvere problemi, competenza centrale anche nelle prove di valutazione nazionali. Attività strutturate come sfide progressive e lavori di gruppo aiutano gli alunni a sviluppare confidenza con il ragionamento, riducendo quella sensazione di estraneità verso la disciplina che spesso li accompagna nel tempo. Il coinvolgimento attivo aumenta la motivazione e rende l’errore parte del processo di apprendimento.

Gioco, socialità e competenze trasversali

Integrare il gioco nella didattica non è solo una scelta metodologica, ma una leva educativa potente. Lavorare in gruppi, confrontarsi, negoziare decisioni e gestire obiettivi comuni permette di sviluppare competenze relazionali oltre a quelle disciplinari.

In particolare, attività che prevedono movimento e utilizzo di spazi anche esterni rispondono al bisogno di socialità e libertà degli studenti, contribuendo a rafforzare sia gli apprendimenti sia il benessere in classe.

Il corso

Su questi argomenti il corso Caccia al tesoro con la matematica, in programma dal 23 giugno a cura di Simonetta Di Sieno.