Marzamemi Cinefest, anche le scuole coinvolte nel cartellone di arte e spettacolo all’insegna “dell’identità del Mediterraneo”

Un cartellone intenso, ricco di eventi: non solo cinema, anche musica, letteratura, mostre, performance artistiche, incontri, all’insegna “dell’identità del Mediterraneo”. È la sintesi della VII edizione del Marzamemi Cinefest, dedicata al mare e al personaggio siciliano che con maggiore autorevolezza rappresenta il rapporto tra l’uomo ed esso: Enzo Maiorca, del quale ricorre il decennale dalla scomparsa. Nell’Aula consiliare del Municipio di Pachino, i rappresentanti istituzionali hanno sottolineato la convinta adesione ad un progetto culturale di grande rilevanza, un’opportunità di crescita culturale, sociale ed economica per il territorio. Temi sottolineati da Sebastiano Rosa e Salvo Veneziano, rispettivamente vice sindaco di Pachino e Noto, e da Salvo Gennuso, assessore al Turismo del Comune ospitante.

Gli ospiti e gli incontri della manifestazione

Un anno di lavoro, impegno, passione, sacrifici che si concretizzerà da domenica a giovedì, con proiezioni, eventi, master class, esibizioni musicali, incontri con i protagonisti del cinema, della letteratura, della società, hanno sottolineato Nino Campisi e Denise Spicuglia, rispettivamente presidente della Pro Loco Marzamemi che organizza il Cinefest e direttrice artistica. Spicuglia ha ricordato soltanto alcuni dei tanti ospiti (Roberto Lipari, Aurora Quattrocchi, Giovanni Esposito, Marco Bonini, Elda Alvigini, Silvana Fallisi, Sebastiano Somma, Annandrea Vitrano e Barbara Tabita, madrina di questa edizione, Pietro Grasso, Diego Dalla Palma e Michele Cucuzza) e sottolineato il generoso e qualificato apporto di istituzioni culturali quali l’Accademia di belle arti di Catania, con studenti che coordinati dalla professoressa Sabina Albano, si esibiranno mercoledì 9 in performance artistiche itineranti sul mare, tra arte e interpretazione. Gli studenti del Liceo artistico A. Gagini di Siracusa, guidati dal professore Nino Sicari saranno impegnati nell’organizzazione della mostra del fotografo subacqueo Manuele Vitale, giovedì 10 alla Tonnara.

Il ruolo dei privati e la valorizzazione del territorio

Fondamentale l’apporto di tanti operatori economici privati, rappresentati durante la conferenza stampa dall’avv. Concetto Costa, presidente della Banca di credito cooperativo di Pachino; al dottor Alessandro Puglisi Cosentino, amministratore di Acqua Azzurra Srl. Assente per improvvisi impegni familiari il regista e produttore Rai Gianfranco Bernabei, che ha realizzato con Enzo Maiorca, col quale condivideva un profondo rapporto di amicizia, diversi documentari, che saranno proposti durante il MCF preceduti dalle presentazioni di Patrizia Maiorca. Quest’ultima è intervenuta non solo come figlia e protagonista di imprese sportive e scientifiche insieme “all’uomo dei record”, ma soprattutto da presidente dell’Area marina protetta del Plemmirio, dove continua con passione, impegno e professionalità il messaggio – quasi una missione – lanciato dal padre. Assente per impegni professionali il regista Alfredo Lo Piero, che ha partecipato attivamente alla realizzazione del programma del MCF.

“Dove il mare entra nelle case e il cinema nella storia”

Infine, Michelangelo e Chiara Petralito della PR.A., hanno spiegato le scelte artistiche alla base della realizzazione dell’identità visiva del Festival, che si sintetizza magnificamente in una frase di Violante Orti: “A Marzamemi, dove il mare entra nelle case e il cinema nella storia”. Per entrare nel clima della manifestazione, primo appuntamento con il Pre festival, sabato 5, alle ore 19,30 al “Teatro Tina Di Lorenzo di Noto, con la presentazione della VII edizione affidata a Denise Spicuglia, con Barbara Tabita, madrina del MCF, i sindaci di Noto e Pachino, Corrado Figura e Giuseppe Gambuzza, Patrizia Maiorca, Nino Campisi, Michelangelo Petralito, Giuseppe Inserra e Giuseppe Argentino. A seguire tre documentari su e con Enzo Maiorca. Il programma completo sulla pagina facebook Marzamemi Cinefest, www.marzamemicinefest.it; Instagram: Marzamemi Cinefest