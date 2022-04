Mascherine a scuola? Obbligo o no? La Faq del ministero

Obbligo delle mascherine a scuola? Il decreto n. 24 del 24 marzo 2022 ha modificato alcuni aspetti relativi alle disposizioni anti-Covid. Una Faq del ministero dell’istruzione, aggiornata al 1° aprile, chiarisce meglio sull’utilizzo dei dispositivi di protezione e sulla gestione dei casi di positività in classe.

Chi deve indossare la mascherina a scuola? (aggiornamento 1° aprile 2022)

Alla luce delle modifiche normative apportate dal D.L. 24 marzo 2022, n. 24, a decorrere dal 1° aprile 2022, fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, nel sistema di istruzione e formazione professionale nonché negli istituti tecnici superiori è previsto l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, eccezion fatta per i bambini sino ai sei anni di età, per coloro che presentino patologie o altre disabilità incompatibili con l’utilizzo di tali dispositivi di protezione e per i soggetti che svolgano attività sportive.

Si precisa, inoltre, che in presenza di 4 o più casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione, gruppo classe o classe, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti, degli educatori, e degli alunni e dei bambini che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.