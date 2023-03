Matematica, spesso viene percepita come astratta dagli studenti: come capovolgere questa percezione?

Per gli studenti la matematica è ancora solo legata a formule, teorie, problemi non applicabili alla vita reale: come capovolgere questa percezione? Come dimostrare agli alunni che la matematica è ovunque, in qualunque ambito della vita quotidiana? VAI AL CORSO

Un approccio particolarmente efficace allo studio della matematica, infatti, è quello che consente ai ragazzi di non percepirla più come una materia astratta, ma come la chiave per comprendere gli eventi del mondo e della società, le loro ragioni profonde. Insomma, la matematica ha molte connessioni insospettabili con la realtà che ci circonda e per gli alunni la scoperta di queste connessioni è fonte di divertimento, meraviglia, stupore, infine motivazione allo studio.

Un approccio didattico che offra una visione viva e attraente della matematica è dunque possibile e fortemente consigliato, in quanto sviluppa in classe la consapevolezza di questo forte legame fra matematica e vita reale, che purtroppo spesso manca ai nostri studenti.

Modificare l’approccio didattico alla matematica curriculare con percorsi più coinvolgenti significa tener conto del ruolo importante che le emozioni e la motivazione giocano nell’apprendimento. La competenza nell’utilizzo della matematica appresa a scuola è indispensabile per il trattamento quantitativo dell’informazione nella scienza, nella tecnologia, nella ricerca, nelle attività socioeconomiche e nel lavoro.

Il corso

Su questi argomenti il corso Esplorare il mondo con la matematica, a cura di Domenica Margarone, in programma dal 21 marzo.

