Maturità 2021: dai prof influencer, ai politici, ecco tutti gli auguri agli studenti

La maturità si avvicina, manca davvero pochissimo a questo importante giorno che vedrà la partecipazione di circa 540 mila studenti e studentesse di tutta Italia, secondo i dati forniti da Ansa. Ma c’è chi non rinuncerà alla fatidica notte prima degli esami.

Secondo un sondaggio di Skuola.net, 1 studente su 3 festeggerà la vigilia della maturità 2021. La stessa testata, infatti, ha affermato: “Un terzo degli studenti non rinuncerà, dopo un anno molto difficile, alla propria notte prima degli esami. Oltre la metà la passerà insieme agli amici, tanti anche davanti scuola. Ma tutto si farà nel rispetto delle regole: mascherina sempre su per 9 su 10. E per chi resta a casa, c’è la maratona sul web Notte prima degli esami 2021”.

Come ogni anno, il portale Skuola.net farà compagnia a tutti i maturandi con una diretta che inizierà alle ore 20:00 di martedì 15 giugno e durerà fino alle ore 24:00. Sarà possibile seguire la live sul loro sito internet e sui canali social. Diversi saranno gli ospiti che interverranno durante la diretta, tra i quali vip, influencer, giornalisti, rappresentanti delle istituzioni, esperti che faranno il loro personale ‘in bocca la lupo’ a tutti i maturandi e cercheranno di dare gli ultimi consigli utili per affrontare al meglio la prova.

Per quanto riguarda le istituzioni, ci saranno gli interventi di Fabiana Dadone, ministra per le politiche Giovanili, Patrizio Bianchi e Lucia Azzolina (rispettivamente ministro ed ex-ministra dell’Istruzione), Barbara Floridia (sottosegretaria all’Istruzione), Roberto Fico (Presidente della Camera dei Deputati) e di leader politici come Giuseppe Conte, Enrico Letta, Giorgia Meloni, Matteo Salvini.

Anche La Tecnica della Scuola ha voluto dare il proprio contribuito per augurare a tutti i maturandi buona fortuna. E per farlo ha coinvolto alcuni prof influencer che hanno raccontato degli aneddoti molto curiosi sulla loro maturità.