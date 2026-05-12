Diretta video

Prima Ora | Notizie scuola del 12 maggio 2026

BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Docenti
12.05.2026

TFA sostegno XI Ciclo: Posti e tempi previsti per l’avvio e la conclusione del percorso di specializzazione sul sostegno

Salvatore Pappalardo
Indice
Posti per grado di scuola
Tempi previsti
Struttura del percorso TFA

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito con nota n° 7496 del 25 marzo 2026, ha comunicato al MUR il fabbisogno di 30.241 docenti da specializzare per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l’anno accademico 2026/2027 attraverso l’avvio dell’XI ciclo di specializzazione.

Posti per grado di scuola

I 30.241 posti, sono stati ripartiti per ordine di scuola secondo il seguente prospetto
4.809 posti per la scuola dell’infanzia;
• 21.202 posti per la scuola primaria;
• 4.230 posti per la scuola secondaria di I grado;
• 0 posti per la scuola secondaria di II grado.

Nota_Ministeriale_4660_del_14_aprile_2026_ XI cicloDownload

Tempi previsti

Considerato che la nota del MUR ha previsto il 7 maggio 2026, quale data ultima per la comunicazione concernente l’attivazione dell’XI percorso di specializzazione sul sostegno, è plausibile che i tempi per avviare e terminare la procedura preveda la seguente tempistica:
• Tra la fine di maggio e la prima metà di giugno la pubblicazione del decreto con la ripartizione dei posti alle singole università e la data entro cui presentare la domanda di partecipazione alle prove preselettive per ordine di scuola (di norma una ventina di giorni dopo la presentazione della domanda),quindi entro la fine di giugno e la prima settimana di luglio;
• Entro la prima decade di luglio svolgimento delle prove di ammissione (preselettiva, scritto e orale);
Entro settembre avvio dei corsi di specializzazione;
Prova finale entro il mese di giugno del 2027.

Struttura del percorso TFA

Gli aspiranti, in possesso dei titoli di studio idonei alla classe si concorso per cui chiedono di partecipare, che superano la fase selettiva e accedono al percorso dell’XI ciclo del sostegno, saranno impegnati per complessivi 8/9 mesi per complessivi 1500 ore circa tra insegnamenti teorici, laboratori, tirocinio diretto e indiretto oltre alla prova finale consistente in un elaborato teorico pratico.

Tfa sostegnoTFA XI ciclo

TFA sostegno Indire, Pittoni (Lega): “Si ragiona su terzo ciclo”

Anche gli influencer della disabilità stanno esagerando

Sostegno INDIRE vs TFA, Pittoni: accanimento nel cercare “vizi di forma” o “difetti di istruttoria” alimenta una guerra tra colleghi

Percorsi abilitanti e TFA sostegno, ammessa la doppia iscrizione: nota MUR

Quando uscirà il bando TFA sostegno 2026

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

TFA sostegno XI Ciclo: Posti e tempi previsti per l’avvio e la conclusione del percorso di specializzazione sul sostegno

Salvatore Pappalardo

TFA sostegno Indire, Pittoni (Lega): “Si ragiona su terzo ciclo”

Lara La Gatta

150 preferenze, per ricevere una supplenza annuale bisognerà compilare apposita istanza

Lucio Ficara

La scuola degli anticorpi: educare alla partecipazione in una società rassegnata

Monica Piolanti
vai alla ricerca avanzata