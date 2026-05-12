TFA sostegno XI Ciclo: Posti e tempi previsti per l’avvio e la conclusione del percorso di specializzazione sul sostegno

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito con nota n° 7496 del 25 marzo 2026, ha comunicato al MUR il fabbisogno di 30.241 docenti da specializzare per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l’anno accademico 2026/2027 attraverso l’avvio dell’XI ciclo di specializzazione.

Posti per grado di scuola

I 30.241 posti, sono stati ripartiti per ordine di scuola secondo il seguente prospetto

• 4.809 posti per la scuola dell’infanzia;

• 21.202 posti per la scuola primaria;

• 4.230 posti per la scuola secondaria di I grado;

• 0 posti per la scuola secondaria di II grado.

Tempi previsti

Considerato che la nota del MUR ha previsto il 7 maggio 2026, quale data ultima per la comunicazione concernente l’attivazione dell’XI percorso di specializzazione sul sostegno, è plausibile che i tempi per avviare e terminare la procedura preveda la seguente tempistica:

• Tra la fine di maggio e la prima metà di giugno la pubblicazione del decreto con la ripartizione dei posti alle singole università e la data entro cui presentare la domanda di partecipazione alle prove preselettive per ordine di scuola (di norma una ventina di giorni dopo la presentazione della domanda),quindi entro la fine di giugno e la prima settimana di luglio;

• Entro la prima decade di luglio svolgimento delle prove di ammissione (preselettiva, scritto e orale);

• Entro settembre avvio dei corsi di specializzazione;

• Prova finale entro il mese di giugno del 2027.

Struttura del percorso TFA

Gli aspiranti, in possesso dei titoli di studio idonei alla classe si concorso per cui chiedono di partecipare, che superano la fase selettiva e accedono al percorso dell’XI ciclo del sostegno, saranno impegnati per complessivi 8/9 mesi per complessivi 1500 ore circa tra insegnamenti teorici, laboratori, tirocinio diretto e indiretto oltre alla prova finale consistente in un elaborato teorico pratico.