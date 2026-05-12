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12.05.2026

TFA sostegno Indire, Pittoni (Lega): “Si ragiona su terzo ciclo”

Lara La Gatta
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Iscrizioni sovrannumerari fino al 15 maggio

Si ragiona su terzo ciclo INDIRE sostegno“: così scrive Mario Pittoni, Responsabile Dipartimento Istruzione Lega, con un post su Facebook.

Pittoni continua spiegando che, in risposta ai numerosi appelli di chi chiede di proseguire i corsi INDIRE sul sostegno, “si sta già ragionando sulla praticabilità o meno dell’attivazione di un terzo ciclo INDIRE che includa i docenti rimasti esclusi non per scelta consapevole o tardiva, ma per una combinazione di fattori temporali, tecnici e burocratici non prevedibili al momento dell’iscrizione ai percorsi esteri“.

Inoltre, il Responsabile Istruzione della Lega ha chiesto di “valutare l’estensione dell’accesso a chi matura quest’anno le tre annualità di insegnamento specifico richieste“.

Iscrizioni sovrannumerari fino al 15 maggio

Intanto segnaliamo che sono stati riaperti i termini per l’iscrizione ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità destinati ai docenti sovrannumerari del TFA sostegno.

La riapertura dei termini riguarda i candidati in sovrannumero presso altri Atenei per i percorsi art. 7, vale a dire i percorsi rivolti ai docenti che hanno conseguito all’estero un titolo di formazione sul sostegno e sono in attesa del riconoscimento in Italia.

La piattaforma resterà aperta per le nuove iscrizioni fino alle ore 15 del 15 maggio.

Per tutte le informazioni relative alle modalità di accesso, alla guida all’iscrizione e alle altre informazioni: https://www.indire.it/tfa-edizione-2026/articolo-7/.

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