150 preferenze, per ricevere una supplenza annuale bisognerà compilare apposita istanza

È utile sapere che chi, regolarmente inserito in GaE o in GPS, decidesse di non compilare la procedura delle 150 preferenze, che è stata fissata dal 16 al 29 luglio 2026, non potrà avere supplenze fino al 31 agosto o fino al 30 giugno 2026 dalle suddette graduatorie provinciali. In buona sostanza non è sufficiente essere inseriti in GaE o in GPS per il biennio 2026-2028 per avere una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche da queste graduatorie, ma è anche condizione necessaria compilare e inoltrare la procedura della scelta delle 150 preferenze.

Scelta delle preferenze per le supplenze

La procedura di presentazione delle istanze per l’attribuzione dei contratti a tempo determinato 2026-2027 per docenti di ogni ordine e grado, sarà attuata con le modalità definite dall’art.12 dell’OM 27 del 16 febbraio 2026. È importante sottolineare che nel comma 4 del su richiamato art.12 dell’Ordinanza di riapertura delle GPS è esplicitamente scritto che la mancata presentazione dell’istanza della scelta delle 150 preferenze (scuole, comuni, distretti e provincia) costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato (31 agosto o 30 giugno), da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento.

Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento sia sulla base delle GAE che dalle GPS.

Esclusione dalle GPS e dalle GI

È utile specificare che coloro che non presenteranno la domanda della scelta delle 150 preferenze dalle ore 14:00 del 16 luglio 2026 alle ore 14:00 del 29 luglio 2026 e non avevano aggiornato le GPS 2026-2028 saranno esclusi dalle GPS e dalle graduatorie di istituto per l’intero biennio.

Ripescaggio aspiranti alla supplenza

Sarà possibile il ripescaggio dei docenti che non ricevono alcun incarico per mancanza di disponibilità sulle sedi prescelte, che non saranno più considerati “rinunciatari”, ma potranno partecipare ai successivi turni di nomina in relazione alle sedi espresse. La norma che prevede il tanto sospirato ripescaggio è prevista nell’art.12, comma 10, dell’OM 27 del 16 febbario 2026, dove si specifica che le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti docenti utilmente collocati in graduatoria che non siano risultati assegnatari di un incarico sulla base delle preferenze espresse.



