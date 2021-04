Maturità 2021: prossime scadenze per l’assegnazione e la consegna dell’elaborato

Mancano due mesi all’inizio degli Esami di Stato 2021 del secondo ciclo. Prima di quella data, però, ci sono alcune scadenze per docenti, studentesse e studenti. Ce lo ricorda il Ministero dell’Istruzione. (VAI AL CORSO)

Entro il 30 aprile deve avvenire l’assegnazione dell’argomento per l’elaborato. Entro il 31 maggio è prevista la consegna dell’elaborato da parte degli studenti.

Spieghiamo qualcosa in più sull’elaborato.

Chiarisce un comunicato del Ministero dell’Istruzione: per quest’anno scolastico, come per lo scorso anno, in considerazione dell’emergenza sanitaria, sia per il primo che per il secondo ciclo, l’Esame consisterà in una prova orale che partirà dalla discussione di un elaborato, il cui argomento sarà assegnato alle studentesse e agli studenti dal Consiglio di classe. I docenti accompagneranno i candidati, supportandoli e consigliandoli, nel corso della realizzazione dei loro elaborati.

Faq del MI sull’elaborato

L’articolo 10, comma 1 lettera a) dell’OM 53/2021 prevede che il documento del consiglio di classe indichi: “l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio”. È necessario indicare accanto all’argomento anche il candidato cui esso è stato assegnato?

No, gli argomenti saranno inseriti nel documento sotto forma di elenco numerato, rispettando l’ordine dell’elenco alfabetico dei candidati della classe ma, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla privacy, senza l’indicazione dei nomi e dei cognomi degli stessi. In separato elenco saranno indicati gli argomenti assegnati a eventuali candidati esterni, sempre nel rispetto dell’ordine alfabetico di tali candidati.

