Maturità 2021, quante eccellenze nella scuola italiana?

Quante eccellenze nella scuola italiana? La Tecnica della Scuola fa il punto della questione con l’iniziativa 100 alla maturità, per essere anche quest’anno al fianco dei maturandi e per riconoscere i loro meriti e gli sforzi profusi in un’annata scolastica irta di difficoltà, tra le nuove modalità della didattica a distanza, le mancate relazioni sociali, le preoccupazioni sanitarie legate all’epidemia, con il carico psicologico che ne consegue.

100 alla maturità è alla sua decima edizione. Hanno facoltà di partecipare gli studenti che hanno svolto gli esami conclusivi di Stato nelle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia, ottenendo il massimo dei voti, con o senza lode.

Ricordiamo che a 100 alla maturità possono partecipare anche le scuole. Se sei il Dirigente di una scuola o un docente, e vuoi dare visibilità ai centisti del tuo istituto, clicca su Modalità di partecipazione.

Ma come valorizzare le eccellenze? Il punto, su cui La Tecnica della Scuola ha scelto di porre l’attenzione è: inclusione non significa solo attenzione alla fragilità, ma anche adeguata valorizzazione delle eccellenze.

Ricordiamo peraltro che la materia della valorizzazione delle eccellenze è stata introdotta dalla legge 1 dell’11 gennaio 2007 e, dopo una prima fase sperimentale, è ora disciplinata dal decreto legislativo 262 del 29 dicembre 2007, spiega lo stesso Ministero dell’Istruzione, che, attraverso l’albo d’onore, istituito a livello nazionale, raccoglie i nominativi degli studenti meritevoli per dare loro visibilità e premi economici.

I partecipanti all’iniziativa 100 alla maturità, ad oggi

Ad oggi in massima parte le eccellenze italiane che lasciano l’istituto superiore con alle spalle un risultato di successo come il 100 o il 100 e lode, provengono dalle regioni Sicilia (32), Campania (14), Emilia Romagna (13) Puglia (13), Emilia Romagna (13), Veneto (8), Piemonte (7). Le ragazze superano di gran lunga numericamente i ragazzi. Una ragione che ci spinge a fare anche una riflessione sulla questione di genere a scuola, come abbiamo fatto a questo link.

In cosa consiste l’iniziativa

Gli alunni che avessero concluso il secondo ciclo scolastico riportando la votazione di 100 o 100 e lode e che avessero voglia di dare visibilità ad un risultato eccellente, potranno inviarci una propria foto, che entrerà a pieno titolo nella galleria fotografica dei centisti della Tecnica della Scuola, sia sul nostro portale tecnicadellascuola.it che sui nostri profili social, Facebook, Instagram e Twitter.

In altre parole, quest’anno l’iniziativa si fa più social, laddove nelle edizioni passate si era dato spazio agli studenti solo sul portale d’informazione. Una novità, quella della maturità 2021, che permette ai ragazzi e alle ragazze di rilanciare l’iniziativa, a loro volta, sui propri canali Facebook e Instagram.

La galleria fotografica dei centisti verrà aggiornata quotidianamente fino alla conclusione dell’iniziativa, il 15 luglio 2021.

Raccontaci la tua storia

Hai guadagnato il tuo 100 alla maturità in circostanze difficili, complicate o comunque hai un’esperienza da maturando degna di nota? La redazione del quotidiano scolastico si riserva di contattare e intervistare gli studenti che dovessero emergere per avere conquistato il massimo nell’ambito di una storia o di un percorso particolare. A questo scopo, invitiamo i diretti interessati a segnalare alla stessa redazione giornalistica tali eventuali situazioni venutesi a determinare per meritare 100 su 100.