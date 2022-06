Maturità 2022, prima prova: nostro lettore segnala errore nella traccia su Giovanni Pascoli, la replica del MI

È diventato un caso l’errore segnalato ieri da un nostro lettore sulla traccia della maturità 2022 dedicata a Giovanni Pascoli nell’ambito della raccolta Myricae. La svista è stata infatti ripresa successivamente da molte testate.

La poesia di Pascoli che ha scelto il MI è La via ferrata. Proprio nel fornire un’interpretazione di quest’opera in una nota, secondo il nostro lettore, il Ministero dell’Istruzione ha fatto un errore.

Nella nota incriminata c’è scritto che il “femminil lamento” di cui parla il poeta del fanciullino si riferisce al fatto che “i fili del telegrafo emettono un suono che talora pare lamentosa voce di donna”. Per il docente, invece, non è così. “La nota appare quantomeno poco convincente, se non addirittura fuorviante”, afferma sicuro.

Bisogna ricordare che questo errore, reale o presunto che sia, probabilmente non avrà grosse conseguenze. La traccia su Pascoli, infatti, è stata, secondo i dati raccolti da Skuola.net, quella meno scelta dai maturandi, incontrando una preferenza bassissima. Si parla infatti di una percentuale pari allo 2,9%.

La risposta del Ministero dell’Istruzione

Il Ministero dell’Istruzione, interpellato da Fanpage.it, ha successivamente replicato all’accusa mossa dal professore. Il MI ha fatto presente che la nota in questione non è stata redatta dagli estensori della traccia ma riportata esattamente dall’edizione citata come fonte, ossia “Poesie” di Giovanni Pascoli, Garzanti, Milano, 1994, note a cura di Maurizio Cucchi.

Chi ha ragione? Non si sa. Non è la prima volta che questo testo riporta ambiguità. Il verso in questione è già stato al centro di numerosi dubbi interpretativi su cui i critici si sono scontrati. Non è ben chiaro infatti se Pascoli si riferisse alla linea ferroviaria, come pensano la maggior parte degli studiosi visto anche il titolo finale del componimento, o al telegrafo.