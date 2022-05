Maturità 2022, quando usciranno i calendari dei colloqui e dei risultati?

Qualche giorno prima dell’avvio delle prove scritte della maturità 2022, le commissioni si riuniscono per il lavoro preliminare agli Esami di Stato.

In particolare l’ordinanza ministeriale stabilisce che il presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in seduta plenaria presso l’istituto di assegnazione il 20 giugno 2022 alle ore 8:30.

Durante la riunione plenaria viene verificata l’eventuale assenza dei commissari o del presidente stesso e vengono pianificati i successivi appuntamenti propedeutici all’esame in seno alle singole sottocommissioni.

In caso di assenza di uno o più commissari, il presidente comunica i nominativi al dirigente/coordinatore. In assenza del presidente, invece, il commissario più anziano assume la presidenza della riunione e notifica l’assenza del presidente all’USR.

Sempre nel corso della riunione plenaria, il presidente, sentiti i componenti ciascuna sottocommissione, stabilisce la data di inizio dei colloqui per ciascuna sottocommissione.

Inoltre, a sorteggio verranno definiti:

l’ordine di precedenza tra le due sottocommissioni;

all’interno di ciascuna commissione, l’ordine di precedenza tra candidati esterni e interni;

l’ordine di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica.

Il calendario finale

Il calendario dovrà tenere conto del numero dei candidati che sostengono il colloquio (non può essere superiore a cinque per giornata); e della eventuale presenza di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono discipline diverse o, in particolare, lingue straniere diverse, aventi commissari che operano separatamente. In questi casi il presidente fissa il calendario dei lavori in modo da determinare l’ordine di successione tra i diversi gruppi della classe per le operazioni di conduzione dei colloqui e di valutazione finale.

Alla fine il presidente elaborerà il calendario definitivo delle operazioni delle due sottocommissioni abbinate, e ne dà notizia: ai candidati interni nell’area riservata del registro elettronico cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento; ai candidati esterni via e-mail.

Quelle dei colloqui e delle date di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna sottocommissione.