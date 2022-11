Maturità 2023, domande dei candidati interni ed esterni entro il 30 novembre

Entro domani, 30 novembre 2022, i candidati interni ed esterni devono presentare domanda di partecipazione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo.

La nota del 23 settembre indica non solo le scadenze per la presentazione delle istanze da parte dei candidati interni ed esterni, ma anche le modalità, nonché indicazioni sul pagamento della tassa per esami e del contributo ed sugli aspetti procedurali per le scuole.

Per i candidati interni dell’ultima classe, il termine di presentazione delle domande è fissato al 30 novembre 2022.

Per i candidati interni della penultima classe (abbreviazione per merito), il termine di presentazione domande è il 31 gennaio 2023.

Per i candidati esterni la presentazione domande è fissata anch’essa al 30 novembre 2022. Tali candidati dovranno cessare la frequenza prima del 15 marzo 2023.

Tutte le scadenze

Questa la tabella con le scadenze da ricordare:

Modalità di presentazione della domanda

Ricordiamo che i candidati interni presentano domanda di ammissione all’esame di Stato al dirigente scolastico/coordinatore didattico dell’istituzione scolastica da essi frequentata.

I candidati esterni, invece, presentano domanda di ammissione all’esame di Stato all’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, attraverso la procedura informatizzata, che sarà disponibile a partire dal 2 novembre

2022, tramite utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)/CIE (Carta di identità elettronica)/e IDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Nel caso in cui il candidato sia minorenne, l’accesso alla procedura è effettuato dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.