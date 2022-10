Maturità 2023, in GU quadri di riferimento e griglie di valutazione degli istituti professionali – Tutti gli ALLEGATI

Maturità 2023, in GU quadri di riferimento e griglie di valutazione degli...

In Gazzetta Ufficiale, i quadri di riferimento e le griglie di valutazione per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione negli istituti professionali.

Cosa cambia rispetto al passato? I quadri di riferimento definiscono i nuclei tematici fondamentali d’indirizzo correlati alle competenze, anziché ai singoli insegnamenti, come da precedente ordinamento. E dunque dall’anno scolastico 2022/2023, per i percorsi di istruzione afferenti gli undici indirizzi degli istituti professionali di cui al decreto legislativo n. 61 del 2017, cessano di avere effetto i quadri di riferimento e le griglie di valutazione della seconda prova scritta previsti dall’allegato B del decreto ministeriale n. 769 del 2018 ed entrano in vigore gli allegati seguenti.

Tutti gli allegati