Maturità 2023, nella notte prima degli esami studenti fanno foto con saluto romano sulle scale della scuola

La notte prima degli esami è un rito di passaggio che gli studenti ammessi alla maturità prima o poi affronteranno. C’è chi lo passa in compagnia, chi da solo ripassando. Ma c’è una notizia che ha lasciato l’amaro in bocca. Quella di alcuni studenti dell’Istituto Tecnico Commerciale Arangio Ruiz a Roma. Nella notte tra il 20 e il 21 giugno hanno scavalcato il cancello della scuola e si sono scattati una foto con il saluto romano. Il tutto è stato ricondiviso sui social anche se poi la foto è stata rimossa dopo che l’istituto ha contattato studenti e studentesse presenti nella foto, 17 in tutto, per chiedere spiegazioni. Secondo quando riporta Open, alcuni compagni hanno commentato: ” Sembra una cavolata, un gesto fatto così per divertirsi” e anche: “Questa è una scuola tranquilla, non particolarmente politicizzata”.

