Maturità 2023, per i candidati esterni domande on-line dal 2 al 30 novembre: cosa serve?

I candidati esterni dovranno presentare domanda di ammissione all’esame di Stato conclusivo dell’a.s. 2022/23 all’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, attraverso la procedura informatizzata che sarà disponibile a partire dal 2 novembre 2022.

L’accesso alla procedura potrà avvenire tramite utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)/CIE (Carta di identità elettronica)/e IDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Nel caso in cui il candidato sia minorenne, l’accesso sarà effettuato dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Il termine ultimo per presentare l’istanza è il 30 novembre 2022.

Credenziali di accesso

L’accesso al servizio è possibile attraverso lo SPID, CIE, eIDAS. Una volta entrati nel servizio sarà possibile accedere alla pagina di Abilitazione al servizio, dove vengono riportati i dati del richiedente, inoltrati attraverso lo SPID, CIE o eIDAS. in questa pagina l’utente ha la possibilità di modificare la residenza e di visionare ed accettare l’informativa sulla privacy e sul trattamento dei dati personali che il sistema propone.

Documenti necessari

I documenti da allegare per l’invio della domanda sono:

dichiarazione sostitutiva per i requisiti di ammissione reperibile sul sito dell’ufficio territoriale di competenza della scuola scelta

documento di identità (carta di identità, passaporto, patente di guida)

titolo di studio

ricevuta di pagamento di tassa erariale

inoltre, in base alla casistica , è possibile allegare:

dichiarazione per scelta scuola in comune diverso da quello di residenza

la dichiarazione per domanda tardiva.

Codice della scuola

Il servizio facilita il reperimento del codice della scuola. Il sistema visualizza le scuole che si trovano nel comune di appartenenza con l’indirizzo di studio scelto dall’utente. Tale opzione non è vincolante per gli Uffici Scolastici regionali che verificano l’omogeneità nella distribuzione territoriale.

Sarà dunque il sistema che suggerirà il codice scuola del comune di residenza secondo l’indirizzo di studio scelto dall’utente. Si può comunque, a seguito di comprovati motivi, scegliere una scuola di un diverso comune o di una diversa regione. La richiesta deve essere convalidata dall’Ufficio Scolastico Regionale o dall’ambito territoriale di competenza.

Quante domande si possono compilare?

Ogni candidato può compilare e inviare una sola domanda che l’Ufficio Scolastico Regionale o l’ambito territoriale di competenza deve convalidare. Nell’unica domanda il candidato può scegliere fino a 3 scuole dove svolgere l’esame: la prima obbligatoria, le altre due opzionali.

Come si effettua il versamento della tassa erariale?

La ricevuta di versamento di € 12.09 deve essere allegata alla domanda se il candidato ha effettuto il pagamento fuori dal servizio di Domande Candidati Esterni, nello specifico:

se il candidato ha effettuato il pagamento tramite bollettino sul conto corrente postale 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara- Ufficio tasse scolastiche. E’ necessario effettuare a nome degli studenti ed inserire la causale domanda Esami di Stato.

Se il candidato ha effettuato il pagamento con Bonifico bancario IBAN IT 45 R 07601 03200 000000001016 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara- Ufficio tasse scolastiche. E’ necessario inserire Nella causale Domanda Esami di Stato A.S. 2022-23 e nominativo e classe dello studente.

Se, invece, il candidato usufruisce di pagoPA all’interno del Servizio delle Domande Candidati Esterni, non deve allegare alcuna ricevuta di versamento. Al termine delle operazioni, il sistema torna nella sezione ‘Documenti’, dalla quale, attraverso il tasto ‘Verifica pagamento’, si può conoscere l’esito definitivo del pagamento (per il perfezionamento dello stesso potrebbero essere necessari alcuni minuti). In questo caso il candidato non deve effettuare altre azioni in merito al pagamento della tassa e può proseguire nelle operazioni di inoltro della domanda (tasto ‘Continua’).Il Sistema provvede alla verifica in automatico.