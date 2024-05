Maturità 2024, la nota con le indicazioni per l’utilizzo del plico telematico [PDF]

Anche quest’anno le prove degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo saranno trasmesse attraverso il cd. plico telematico.

Con nota del 30 aprile il MIM ha fornito tutte le indicazioni per l’a.s. 2024/2025.

Nomina del referente

Innanzitutto la nota spiega come deve essere effttuata la nomina del referente del plico telematico. Ogni Istituzione scolastica, che sia sede di una o più commissioni e/o di una o più classi commissioni, deve individuare e comunicare tramite il SIDI, i referenti del Plico telematico di ogni sede di esame. In particolare, i referenti sono individuati dal Dirigente scolastico tra il personale docente e/o il personale non docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata annuale, che non abbia presentato istanza di nomina in qualità di Presidente o commissario esterno in altra scuola e che sia in possesso di competenze informatiche di base.

A partire dal 7 maggio 2024, i Dirigenti Scolastici e i Referenti della Sicurezza degli Uffici Territoriali possono procedere all’abilitazione, accedendo al portale SIDI e selezionando la funzione Gestione Utenze→Referenti Plico telematico.

La nomina dei referenti deve essere effettuata improrogabilmente entro il 5 giugno 2024.

Requisiti della postazione di lavoro

Le istituzioni scolastiche assicurano la presenza di almeno una postazione di lavoro in ciascuna delle predette sedi, per la quale è necessario avere accesso come amministratore locale.

Nel dettaglio, il Personal Computer (laptop o desktop) necessita dei seguenti requisiti minimi:

sistema operativo Windows 7 o superiore;

Word 2010 o versioni successive;

Acrobat Reader 9 o versioni successive;

e di una stampante laser ad esso collegata, per la stampa dei testi delle prove, in grado di stampare almeno 8 ppm in formato A4 con una risoluzione in bianco e nero di almeno 300 DPI.

Funzionamento del plico telematico

Il referente del Plico accede dal 12 Giugno fino alle ore 12 del 17 Giugno 2024 alla funzione SIDI che consente di scaricare il “Plico telematico” contenente le prove d’esame criptate relative alla commissione o alle commissioni operanti presso la scuola.

La funzione è disponibile nell’area Esami di Stato e di Abilitazione alla Libera Professione – Plico Telematico Download.

Prover per candidati con disabilità visive

All’interno del Plico telematico sono disponibili, nel formato e nelle caratteristiche richieste dalle scuole, le eventuali prove per i candidati con disabilità visive.

A tal fine si ricorda che le richieste delle prove in formato speciale devono pervenire dall’8 maggio 2024 all’8 Giugno 2024 esclusivamente tramite apposita funzione disponibile sul SIDI in area Gestione anno scolastico → Esami di Stato – Prove in formato Speciale e Prove Sessioni Suppletiva e Straordinaria selezionando il bottone “Gestione Prove Speciali”.

I giorni dell’esame

La mattina di ciascun giorno d’esame, prima dell’ora fissata per l’inizio della prova (ore 8,30), il Presidente o i Presidenti di commissione (o rispettivi delegati) assistono all’attivazione dell’applicazione da parte del referente del Plico.

Per la decriptazione dei testi, il Presidente di commissione e il referente di sede devono inserire la Chiave Ministero, comunicata il giorno della prova scritta tramite appositi canali da parte del Ministero dell’istruzione e del merito alle ore 8,30. L’inserimento della Chiave permetterà l’apertura e la corretta visualizzazione della prova selezionata.

Anche la diffusione della Chiave Ministero per la seconda prova dei professionali di nuovo ordinamento avverrà alle 8.30 del martedì precedente l’inizio delle prove scritte.

