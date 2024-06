Maturità 2024, quali calcolatrici si possono utilizzare? Ecco l’elenco completo

Le uniche apparecchiature elettroniche ammesse alle prove scritte dell’esame di Stato del secondo ciclo sono le calcolatrici scientifiche e/o grafiche elencate nelle note n. 9466 del 6 marzo 2024, successivamente integrata dalla nota n. 22213 del 29 maggio 2024.

Ricordiamo che mercoledì 19 giugno prenderà il via l’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, con lo svolgimento della prima prova scritta. La seconda prova scritta si terrà invece il giorno successivo, il 20 giugno.

Il 29 gennaio scorso, il Ministero dell’Istruzione e del merito ha comunicato le materie dei prossimi esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione. È anche disponibile un motore di ricerca per trovare le materie per ogni percorso di studi. Il motore di ricerca è distinto in tre sezioni:

Licei

Istituti tecnici

Istituti professionali.

Le calcolatrici ammesse

Ecco l’elenco completo contenuto nelle due note: