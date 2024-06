Maturità 2024, studentessa manda email a Valditara e l’ufficio risponde

In questi giorni che hanno preceduto l’inizio degli esami di Stato, studenti e studentesse sono state in ansia per le tanto attese tracce della maturità.

E così sui social una studentessa ha pubblicato uno scambio “epistolare” tra lei e l’ufficio del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Ecco la richiesta della ragazza e la risposta.

Notte prima degli esami, Venditti la propone come traccia alla maturità: “Sarebbe interessante”

Il cantautore Antonello Venditti è l’autore della canzone “Notte prima degli esami“, che da ben quarant’anni è il brano simbolo degli esami di maturità per gli studenti e che ha contribuito a creare il mito della notte prima di quello che è considerato un rito di passaggio verso la vita adulta.

“Potrebbe far raccontare i ragazzi di oggi”

Venditti, ai microfoni de La Repubblica, ha parlato della canzone, proponendola come traccia per la prima prova di italiano della maturità: “In Notte prima degli esami ogni strofa è un film. Dagli studenti si allarga a famiglia e società. Sarebbe interessante darla come traccia alla maturità, per far raccontare i ragazzi di oggi. La chiave del brano sta nei versi: ‘Si accendono le luci qui sul palco, ma quanti amici intorno’. Sono io in concerto, e nuovi amici ogni volta. È un eterno presente, sempre in movimento, poi va in flashback, alla mia maturità”.