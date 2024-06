Maturità 2024, Vecchioni e Alfa condividono una foto che gli studenti gli hanno dedicato

Tra tutti gli auguri dei personaggi del mondo delle spettacolo e non solo per i maturandi del 2024, ce ne sono alcuni molto emozionanti. Dal profilo di Roberto Vecchioni e Alfa è spuntata una foto curiosa: un lenzuolo bianco dalla finestra di una scuola con scritto: “Sogna ragazza sogna, Maturità 2024”.

Si tratta di un post Instagram condiviso in collaborazione tra i due e in cui insieme scrivono: “In bocca al lupo a tutti i maturandi”.

Vecchioni e l’origine di Sogna ragazzo sogna: “scritta per i ragazzi la notte prima della pensione. Che ferita lasciarli!”

Sogna ragazzo sogna, una delle canzoni più belle del cantautore ha dietro una storia emozionante che racchiude uno dei giorni più belli per Vecchioni: “Sogna ragazzo sogna è stata scritta la notte prima di andare in pensione. L’ultimo giorno di scuola della terza liceo classico. Sapevo che lasciavo i ragazzi per sempre, per me era una ferita. Non esiste l’università rispetto al liceo. Il liceo è umanità e i ragazzi sono uno diverso dall’altro, bisogna capirli uno diversamente dall’altro. Non si possono regimentare con ‘la legge è uguale per tutti’. Quella notte mi è venuto questo raptus di scrivere la canzone e il giorno dopo ho detto ‘per la prima volta in vita mia vengo con la chitarra a scuola’. Ho cantato questa canzone e i ragazzi si son commossi. Quel giorno lì è stato un giorno bellissimo della mia vita. L’unica cosa che mi è dispiaciuta quasi subito è stata che essendo io un uomo, mi è venuta una canzone maschile e invece doveva comprendere anche le ragazze. Anche se poi ho fatto 15 anni di università, non c’è stata più una giornata pari a quella. Il liceo è una cosa coinvolgente, bellissima. È un’avventura continua”.

Alfa: “Vecchioni mi ha insegnato tante cose, anche coi silenzi

Il cantante Alfa, nome di Andrea De Filippi, 23enne genovese al momento sulla cresta dell’onda dopo il Festival di Sanremo 2024 e il duetto con l’ex docente Roberto Vecchioni ha rilasciato alcune dichiarazioni su questa esperienza: “Col prof Vecchioni ci alterneremo, facendo tappa reciproca nei nostri tour. È un grande uomo, d’incredibile umiltà. Mi ha insegnato tante cose, dicendole anche coi silenzi. Pensare che sono nato grazie anche a una sua canzone, è con lui in sottofondo che i miei si sono innamorati. In camera conservo da anni il suo poster alla parete, però adesso sopra c’è la sua firma”.