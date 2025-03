Maturità 2025, domande per aspiranti presidenti e commissari esterni dal 25 marzo al 9 aprile. Commissari interni designati entro il 4 aprile – PDF

I docenti non designati come commissari interni devono presentare domanda, tramite POLIS, in qualità di commissari esterni.

Per farlo, dovranno inoltrare istanza dal 25 marzo al 9 aprile 2025. Gli stessi termini riguardano coloro che debbano o vogliano presentare domanda in qualità di presidente di commissione.

Modalità e scadenze sono contenute nella Circolare n. 11942 del 24 marzo 2025.

Obbligo di espletamento dell’incarico

La partecipazione ai lavori delle commissioni dell’esame di Stato, ricordiamo, rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola.

Non è, pertanto, consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in ordini di studio diversi da quelli di servizio, salvo i casi di legittimo impedimento. Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.

I docenti nominati componenti delle commissioni dell’esame di Stato sono esonerati dagli esami di idoneità nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado solo se vi sia sovrapposizione temporale di attività, al fine di assicurare il regolare svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Composizione delle commissioni

Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi dell’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione sono costituite le commissioni d’esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e

composte da tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da tre membri interni.

In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle discipline oggetto della prima e della seconda prova scritta.

Quando la disciplina oggetto della prima prova è affidata a un commissario esterno, la disciplina o le discipline oggetto della seconda prova sono assegnate a uno o più commissari interni e viceversa. Gli altri commissari interni sono individuati nel rispetto dell’equilibrio delle discipline.

Scadenze da rispettare

