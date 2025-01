Maturità 2025, i compensi (miseri) dei commissari d’esame sono fermi da diciotto anni

Oggi, 29 gennaio, sono state rese note le materie della seconda prova scritta della maturità 2025: Per i Licei, le materie scelte sono: Latino per il Classico; Matematica per lo Scientifico; Lingua e cultura straniera 1 per il Liceo linguistico; Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane (Diritto ed Economia politica all’opzione Economico-sociale); Teoria, analisi e composizione per il Liceo musicale; Tecniche della danza per il Liceo coreutico. Per gli Istituti tecnici: Economia aziendale per l’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” (Lingua inglese nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, Informatica nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”) e Lingua inglese per l’indirizzo Turismo.

Maturità 2025, le materie affidate ai commissari esterni

Gli esami di maturità avranno il via il prossimo 18 giugno 2025: nel motore di ricerca in cui sono presenti le materie sono contenute, per ogni indirizzo, le informazioni sulle materie affidate ai commissari esterni.

Ma quanto guadagnano i commissari degli esami di maturità? Si tratta di compensi da molti considerati miseri. Da più parti, infatti, da tempo se ne chiede l’aggiornamento.

La tabella dei compensi per Presidenti e Commissari

Come già scritto dal nostro esperto, il prof Lucio Ficara, i compensi per gli esami di Stato 2022/2023 risalgono alla tabella 1 allegata al decreto interministeriale, ministero dell’Istruzione e dell’economia, del 24 maggio 2007, con integrazione della nota n.7054 del 2 luglio 2007.

Quando comincia la maturità 2025?

Secondo la consueta ordinanza del Ministero la prima prova scritta della maturità si terrà il 18 giugno 2025.

PCTO è requisito di ammissione

Per i candidati interni ed esterni costituisce requisito di ammissione all’esame anche lo svolgimento dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (di seguito PCTO).

Secondo quanto previsto dal D.M. 12 novembre 2024, n. 226, il requisito di ammissione all’esame è assolto anche svolgendo attività assimilabili ai PCTO.

Con il suddetto decreto il MIM fornisce in particolare indicazioni per lo svolgimento dei PCTO per i candidati interni che, superato l’esame di idoneità, siano stati ammessi al penultimo o all’ultimo anno di corso, e per i candidati esterni.