Maturità 2025, il toto-tracce degli studenti: D’Annunzio, Svevo, IA, ma anche conflitti in Ucraina e Medio Oriente e violenza di genere

Come ogni anno, a pochi mesi dalla Maturità, il totoesame entra nel vivo. I maturandi si lanciano in previsioni, ipotesi, scommesse – con un misto di speranza e superstizione – su chi o cosa troveranno tra le sette tracce della prima prova. A mettere insieme tutte queste previsioni ci pensa Skuola.net con un osservatorio che ha visto la partecipazione di circa un migliaio di maturandi.

Sul fronte dell’analisi del testo, la triade d’oro è composta da D’Annunzio, Verga e Pirandello. Tre nomi iconici della letteratura italiana, ma che per motivi diversi appaiono scelte improbabili: D’Annunzio è assente da oltre trent’anni, Pirandello è stato protagonista nel 2024 e Verga è uscito appena due anni fa. Eppure, lo scenario resta aperto: come ricordano molti studenti, il ministro Valditara potrebbe sorprendere tutti e rompere ogni schema.

Più “ragionevoli” sembrano i pronostici legati agli anniversari storici. L’80° della fine della Seconda Guerra Mondiale, la morte di Mussolini e Hitler, la Liberazione dell’Italia dal nazifascismo: ricorrenze che potrebbero ispirare sia temi di attualità che testi argomentativi. In alternativa, ecco un altro evento diventato ormai “storico”: il Covid-19. Cinque anni dopo l’inizio della pandemia, il virus torna tra i papabili protagonisti della prova.

E se si trattasse di prosa novecentesca? Italo Svevo (assente dal 2009) e Italo Calvino (ultima uscita nel 2015 e ricordato quest’anno per i 40 anni dalla scomparsa) guadagnano posizioni. Spunta anche Primo Levi, legato a doppio filo ai temi della guerra e della memoria.

Per la poesia, la sfida è tra Leopardi e Pascoli, entrambi al 15% delle preferenze. Sullo sfondo resistono Montale e – con minor probabilità – Dante.

Passando alle tracce d’attualità, domina l’Intelligenza Artificiale, tema caldissimo su cui punta quasi 1 studente su 4. Seguono i conflitti in corso in Ucraina e in Medio Oriente (17%), la violenza di genere (12%) e la pandemia di Covid-19, ricorrenza di 5 anni dall’inizio. Mentre tra i temi esistenziali emergono la pace, il futuro e la memoria.