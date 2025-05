Maturità 2025, nomina del referente del Plico telematico entro il 5 giugno

Anche quest’anno le prove degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo saranno trasmesse attraverso il cd. plico telematico.

Con nota del 30 aprile il MIM ha fornito tutte le indicazioni per l’a.s. 2024/2025.

Nomina del referente

Il Ministero richiede a tutte le istituzioni scolastiche coinvolte negli esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado di nominare, per ciascuna sede d’esame, un referente per il funzionamento del Plico Telematico. Questo referente, che può essere un docente o un assistente tecnico-amministrativo con contratto annuale, deve possedere adeguate competenze informatiche e non deve far parte delle commissioni d’esame come presidente o commissario esterno. È inoltre indispensabile che disponga di una casella di posta elettronica istituzionale. La nomina deve essere registrata attraverso la piattaforma SIDI entro il 5 giugno 2025.

Abilitazione all’accesso e profilatura degli utenti

A partire dal 6 maggio 2025, è possibile procedere all’abilitazione dei referenti attraverso il portale SIDI, seguendo il percorso “Gestione Utenze → Referenti Plico Telematico”. I referenti, per accedere, devono utilizzare credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS. Sono ancora valide le credenziali SIDI per il dirigente scolastico, il DSGA e il personale amministrativo. Le modalità di abilitazione variano in base alla tipologia dell’istituto (statale, paritario, sedi carcerarie ecc.). Ogni referente deve anche attivare la propria utenza tramite l’Area Riservata del Ministero.

Requisiti tecnici delle postazioni informatiche

Il corretto funzionamento del Plico Telematico richiede che ogni sede sia dotata di un PC con privilegi di amministratore locale. Il sistema operativo deve essere almeno Windows 7 e devono essere installati Microsoft Word (versione 2010 o successiva), Adobe Reader 9 o superiore e una stampante laser adeguata. È importante assicurarsi che eventuali antivirus o il filtro Smartscreen di Windows non blocchino l’accesso alla piattaforma o ai file. Il Ministero mette a disposizione una guida tecnica dettagliata e una sezione FAQ all’interno del portale SIDI.

Gestione del Plico Telematico

Il download del Plico Telematico, contenente le tracce delle prove scritte, sarà disponibile tra l’11 e il 16 giugno 2025. Il sistema fornirà un codice utente e una password da utilizzare per scaricare i materiali. Tuttavia, per aprire i file criptati sarà necessaria la cosiddetta “Chiave Ministero”, che verrà comunicata dal Ministero la mattina della prova, intorno alle ore 8:30. Questo garantisce la riservatezza delle tracce fino all’ora stabilita.

Specificità per gli istituti professionali

Per la seconda prova degli istituti professionali del nuovo ordinamento, il Plico Telematico conterrà solo la parte ministeriale della traccia. Sarà cura della commissione integrare tale prova con la componente predisposta dalla scuola, secondo le indicazioni specifiche dell’indirizzo di studi.

Prove per studenti con disabilità visive

Per i candidati non vedenti o ipovedenti, le scuole dovranno inoltrare specifiche richieste attraverso il SIDI, nel periodo compreso tra il 7 maggio e il 7 giugno 2025. Le prove saranno predisposte in formato accessibile e potranno essere stampate in versione ingrandita o salvate su supporti digitali. Per le versioni in Braille, il materiale verrà inviato in formato cartaceo direttamente dal Ministero.

Gestione delle prove in sedi particolari (carceri e ospedali)

Anche le sezioni carcerarie e ospedaliere possono utilizzare il Plico Telematico. Solo in casi documentati di impossibilità tecnica, potrà essere richiesto l’invio del plico in formato cartaceo tramite l’Ufficio Scolastico Regionale. In questi casi, è necessario giustificare la richiesta e garantire la segretezza delle prove.

Operazioni il giorno della prova

Il giorno delle prove scritte, il referente e il presidente della commissione dovranno accedere al portale del Plico Telematico intorno alle ore 8:30 per scaricare i file e utilizzare la Chiave Ministero per decrittare le tracce. Per la seconda prova professionale, la chiave verrà fornita il martedì precedente alla prova, sempre alle ore 8:30, per permettere la preparazione della parte scolastica.

NOTA MIM