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14.05.2026

Maturità 2026, al via la formazione online per le commissioni: ecco come partecipare

Lara La Gatta
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Indice
Un quadro normativo aggiornato
Il programma del corso
Iscrizioni e scadenze

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ufficialmente dato il via alle iniziative di accompagnamento per l’esame di Maturità 2025/2026. Con una nota datata 13 maggio 2026, la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici ha annunciato il lancio della prima edizione del percorso formativo online “Formazione Commissioni Esame di Maturità – I edizione 2026”.

L’iniziativa è rivolta specificamente ai docenti che hanno titolo alla nomina come componenti delle commissioni d’esame e punta a fornire un supporto operativo per lo svolgimento delle loro funzioni.

Un quadro normativo aggiornato

Il cuore del percorso formativo risiede nell’approfondimento delle novità introdotte dal decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164. Il corso mira a offrire ai docenti un quadro chiaro e aggiornato, non solo sugli aspetti procedurali, ma anche sulle innovazioni legislative che impatteranno l’imminente sessione d’esame.

Il programma del corso

Il percorso, erogato in modalità asincrona, è suddiviso in moduli che coprono ogni aspetto critico della Maturità 2026. Tra i temi principali figurano:

  • Gestione delle commissioni: regole e criteri per la composizione e il funzionamento.
  • Ordinanza Ministeriale n. 54/2026: focus sull’ammissione dei candidati, i crediti scolastici e il documento del consiglio di classe.
  • Colloquio e materie: approfondimento sul “decreto materie”, la conduzione del colloquio e l’analisi del Curriculum della studentessa e dello studente.
  • Inclusione: sessioni dedicate all’esame per candidati con disabilità, DSA e bisogni educativi speciali (BES).
  • Istruzione professionale: focus sulle peculiarità della seconda prova scritta per questo indirizzo.
  • Formazione scuola-lavoro e attività assimilate secondo il DM 226/2024.

Iscrizioni e scadenze

I docenti interessati possono già procedere con la registrazione. Le iscrizioni sono aperte dal 13 maggio 2026 e resteranno disponibili fino al 30 settembre 2026. Per partecipare è necessario accedere alla piattaforma Scuola Futura e inserire l’ID percorso 436107.

Al termine delle attività, una volta completati i moduli previsti, la piattaforma rilascerà un attestato di partecipazione.

La nota ministeriale sottolinea inoltre che la partecipazione è estesa anche ai dirigenti tecnici con funzioni ispettive, così da favorire un coordinamento capillare sul territorio durante le riunioni con i Presidenti di commissione.

LA NOTA

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