Elenchi regionali, chi risulta idoneo al concorso PNRR3 potrà iscriversi? Risponde l’esperto

Quando saranno disponibili gli elenchi regionali? Come funzioneranno? Quali potrebbero essere i numeri e i tempi per le prossime immissioni in ruolo? Tutte domande a cui abbiamo dato risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di martedì 12 maggio. Ospiti gli esperti di normativa scolastica, proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo.

Chi risulta idoneo (ma non vincitore) al concorso PNRR3 potrà iscriversi?

A questa domanda i nostri esperti hanno risposto: “Non per l’anno in corso. La normativa prevede che il Ministero presenti un nuovo decreto per gli elenchi regionali entro il 31 dicembre di ogni anno. Pertanto, chi ha superato le prove del PNRR3 (scritto e orale) potrà presumibilmente presentare domanda per gli elenchi regionali relativi all’anno scolastico 2027/2028, con un bando previsto tra dicembre 2026 e gennaio 2027”.