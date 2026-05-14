Elenchi regionali, i vincitori del concorso PNRR2 devono iscriversi? Risponde l’esperto

Quando saranno disponibili gli elenchi regionali? Come funzioneranno? Quali potrebbero essere i numeri e i tempi per le prossime immissioni in ruolo? Tutte domande a cui abbiamo dato risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di martedì 12 maggio. Ospiti gli esperti di normativa scolastica, proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo.

I vincitori del concorso PNRR2 devono iscriversi?

A questa domanda il nostro esperto Lucio Ficara ha risposto: “Si tratta di una scelta facoltativa. Essendo vincitori, hanno già la precedenza per l’immissione in ruolo tramite il canale ordinario nella regione in cui hanno sostenuto il concorso. L’iscrizione agli elenchi regionali può essere utile solo se desiderano tentare l’assunzione in una regione diversa”.