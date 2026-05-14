Esami di idoneità e integrativi 2025/2026, le regole per la Regione Sicilia

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha recentemente pubblicato la Circolare n. 121, a firma del Direttore Generale Filippo Serra, che definisce le linee guida operative per gli esami di idoneità e integrativi validi per l’anno scolastico 2025/2026. Il documento recepisce le recenti novità normative introdotte dal D.M. n. 218/2025 e dal D.L. n. 209/25, delineando un quadro preciso per studenti, famiglie e istituzioni scolastiche.

Esami integrativi dal terzo anno

Una delle novità principali riguarda gli esami integrativi, necessari per chi desidera cambiare percorso di studi. Secondo la nuova disciplina, solo a partire dal terzo anno gli studenti possono richiedere l’iscrizione a una classe corrispondente di un altro indirizzo o articolazione, previo superamento di un esame integrativo che deve concludersi prima dell’inizio delle lezioni. È importante sottolineare che, nella sessione unica prevista, non sarà possibile sostenere contemporaneamente esami integrativi e di idoneità.

Esami di idoneità: requisiti e limiti

Per quanto riguarda gli esami di idoneità, la circolare chiarisce che è possibile recuperare al massimo due anni di corso successivi a quello per il quale si è già ottenuta l’ammissione tramite scrutinio finale. Possono accedere a queste prove i candidati esterni (per classi successive alla prima), gli studenti che hanno cessato la frequenza prima del 15 marzo e i candidati interni che mirano a una classe successiva a quella a cui sono già ammessi.

Un requisito fondamentale è il possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni pari a quello del corso normale di studi (il cosiddetto “obbligo di intervallo”), a meno che il candidato non compia 18 anni entro il giorno precedente l’inizio delle prove.

Secondo consolidata giurisprudenza, non è possibile fare sostenere ad un candidato esterno gli esami di

idoneità, senza che lo stesso frequenti nella medesima scuola il successivo anno scolastico, previa verifica della disponibilità di posti e della capienza delle aule da parte del dirigente scolastico.

Gli esami di idoneità si svolgono in un’unica sessione, che deve concludersi prima dell’inizio delle lezioni

e ciò comporta che:

non si possano svolgere sessioni di esami di idoneità DOPO l’avvio delle lezioni;

non si possano attivare PIÙ sessioni di esami di idoneità, nel corso dello stesso anno scolastico.

Il calendario e l’organizzazione in Sicilia

Per le scuole statali e paritarie della regione Sicilia, il periodo per gli esami di idoneità riferiti a due anni di corso è già stato fissato: le prove si svolgeranno nell’unica sessione estiva, dal 20 al 31 luglio 2026. Le scuole dovranno comunicare i dati dei candidati agli Ambiti Territoriali entro il 13 giugno 2026 per consentire la nomina di un Dirigente scolastico esterno che presieda le commissioni.

Commissioni e prove d’esame

Le commissioni saranno composte dai docenti della classe a cui il candidato aspira e dovranno coprire tutte le discipline del piano di studi. Nel caso di esami su due annualità, il candidato dovrà affrontare prove distinte per ogni anno e per ogni materia. Solo il superamento della prima annualità con una valutazione di almeno 6/10 in ogni disciplina permetterà di procedere con le prove della seconda. Le prove potranno essere scritte, grafiche, pratiche o orali, seguendo la struttura e i criteri di valutazione deliberati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) dell’istituto.

Passaggi dalla Formazione Professionale (IeFP)

Particolare attenzione è rivolta agli studenti provenienti dal sistema della Istruzione e Formazione Professionale. Chi intende passare a un percorso liceale o tecnico potrà sostenere l’esame di idoneità solo per il terzo anno, previo accertamento delle competenze sulle materie non previste dal piano di studi IeFP di provenienza. Per l’accesso agli istituti professionali, una specifica commissione valuterà le competenze già acquisite per determinare l’anno di inserimento più idoneo.

LA CIRCOLARE