Messa a disposizione, come vengono valutate le istanze?

Quale criterio di valutazione per le Mad? In presenza di diverse domande di messa a disposizione pervenute in una determinata scuola, sebbene nessuna disposizione lo preveda espressamente, i dirigenti scolastici sono soliti predisporre una sorta di graduatoria interna delle Mad.

I titoli culturali e di servizio dichiarati dagli aspiranti andranno in questo caso valutati utilizzando i criteri previsti dalle tabelle di valutazione previste per la II fascia delle Gps dall’O.M. 60/2020.

Chi è iscritto in graduatoria (GPS e GI) può inviare MAD?

Allo stato attuale, la risposta è sì. La domanda di messa a disposizione rappresenta un’ottima occasione:

sia per quanti non sono inseriti in alcuna graduatoria , provinciale o di istituto;

, provinciale o di istituto; sia per quanti sono già inseriti nelle Gps e nelle graduatorie di istituto, in quanto questi candidati, inviando la Mad anche in altra provincia rispetto a quella in cui risultano inseriti in graduatoria, vedranno aumentare le chances di ottenere un incarico di supplenza.

La Nota ministeriale N. 29502 del 27 settembre, infatti, permette ai dirigenti di convocare anche gli aspiranti inseriti nelle GPS e GI di altra provincia qualora abbia concluso le nomine dalle GPS dell’Ambito Territoriale di riferimento e abbia esaurito le Graduatorie di Istituto.

