Migliorare il clima di classe: ecco tutte le strategie didattiche e comunicative [VIDEO]

Tra le diverse avversità dell’insegnante all’interno del contesto-classe, trova spazio la difficoltà di gestire in maniera armoniosa i processi d’apprendimento degli alunni. Le cause di queste difficoltà affondano le radici in diversi “inceppi” del meccanismo scolastico: dall’eccessivo numero di alunni in classe, alle difficoltà comunicative tra docente e alunno/i, passando per l’eccessivo carico di lavoro dei docenti ed i rapporti spesso non collaborativi tra scuola e famiglia.

In questo webinar, realizzato dalla Tecnica della Scuola Formazione, a cura del formatore Marco Catania, si analizzeranno i meccanismi che tengono attivi i più frequenti problemi all’interno della classe e, tramite un approccio integrato e l’analisi di metodologie didattiche e strategie comunicative, si daranno ai docenti metodologie pratiche d’intervento applicabili nel proprio contesto lavorativo.

Saranno svolti 4 incontri di 2 ciascuno per un totale di 8 ore

> Mercoledì 13 maggio 2020 – Ore 16.00/18.00

> Giovedì 14 maggio 2020 – Ore 16.00/18.00

> Mercoledì 20 maggio 2020 – Ore 16.00/18.00

> Giovedì 21 maggio 2020 – Ore 16.00/18.00