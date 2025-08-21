Mini call veloce, fase 2, quali sono i tempi? Risponde l’esperto

Quando inizia la fase 2 della mini call veloce? A porre la domanda, nel corso della diretta della Tecnica risponde live del 18 agosto, una docente. Ecco la risposta dell’esperto di normativa scolastica, prof. Lucio Ficara:

“Non c’è un giorno uguale per tutti, dipende da USR. Diciamo che gli USR sono pochi, si contano, sono la Lombardia, il Piemonte, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, c’è la Sardegna, in qualche caso l’Emilia Romagna e la Toscana, c’è la Liguria e per alcune, per ADM, per esempio, c’è Imperia con 23 posti, dunque abbiamo queste regioni, ogni USR deciderà di aprire la fase due a seconda quando è tutto pronto. Diciamo che c’è un paletto. Entro giorno 21 tutti gli USR d’Italia devono avere indicato la provincia di destinazione. Dunque entro il 21 agosto tutti voi saprete se siete stati individuati in ruolo o no. Presumibilmente il giorno 21 stesso, 22 o 23, ecco, questi sono i tre giorni, massimo il 25, verrà aperta l’area che durerà pochissimo per esprimere le preferenze e poi avere nel giro di 48 ore la sede scolastica. Poi intercorrono altri 5 giorni al fine dell’accettazione”.