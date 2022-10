Minori con disabilità, indennità mensile di frequenza: cos’è e come si richiede

L’indennità di frequenza è una prestazione economica, erogata dall’INPS a domanda, finalizzata all’inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità fino al compimento della maggiore età.

Il beneficio spetta ai minori di 18 anni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.

Il cittadino deve pertanto chiedere il riconoscimento dei requisiti sanitari inoltrando la domanda mediante il servizio denominato “Invalidità civile – Invio domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari”.

Accertato il possesso dei requisiti sanitari e amministrativi previsti, la prestazione economica viene corrisposta fino a un massimo di 12 mensilità, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento terapeutico-riabilitativo.

L’indennità viene corrisposta per tutta la durata della frequenza (fino a un massimo di 12 mensilità).

Per ottenerla è necessario possedere un reddito inferiore ad euro 5.010,20 (per il 2022). Per quest’anno, ai beneficiari dell’indennità di frequenza l’INPS corrisponde una somma pari a 291,69 euro mensili.

I requisiti necessari e iter per la presentazione dell’istanza sono illustrati in QUESTA PAGINA