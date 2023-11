Miss Italia 2023 Francesca Bergesio: “A scuola ero bullizzata. Educare i maschi fin da piccoli al rispetto e alla parità. Parlarne nelle scuole, altrimenti rimarrà tutto così”

È stata eletta sabato 11 novembre Miss Italia 2023, Francesca Bergesio, 19 anni, di Cernere, provincia di Cuneo. La ragazza è subito stata attaccata da commenti di accusa sulla sua famiglia: il padre è un senatore della Lega e per questo motivo è stata etichettata come “raccomandata”. Ma è la stessa neo miss che risponde alle critiche in un’intervista a La Stampa, in cui parla anche di come a volte si scontra con le idee del padre e di quando è stata bullizzata a scuola.

“Con papà ci vediamo poco ma parliamo molto – afferma Francesca – mi spiega sempre le diverse posizioni su un fatto senza cercare di impormi la sua opinione. Capita che la pensiamo diversamente, c’è dibattito, ma sereno. Io ho le mie idee ma non dipendono da un partito politico, non sono ideologica”:

E continua spiegando del perché del suo monologo sulla violenza sulle donne: “Un argomento che mi sta molto a cuore, perché tutte le donne nel mondo del lavoro, nelle relazioni si trovano a essere umiliate, annientate sia fisicamente che moralmente. Inaccettabile. Occorre educare i maschi fin da piccoli al rispetto e alla parità. Parlarne nelle scuole, altrimenti rimarrà tutto così. Ho subito tanta pressione, tanti commenti, anche cattivi sul mio corpo. Anche il bullismo è una molestia. Da ragazzina per la mia altezza mi sentivo diversa e c’erano quei commenti cattivi: “cavallona”, “bislunga” che mi facevano soffrire. Per fortuna grazie al supporto di mamma sono riuscita a trasformare la fragilità in un punto di forza e adesso mi sento bene con il mio corpo. Non è stato facile. Probabilmente oggi chi mi ha bullizzato mi farebbe un sorriso, ma li faccio marcire nel loro piccolo mondo”.