Mobilità 2020, cosa fare se ho perso credenziali e codice personale di Istanze Online

Come fare a recuperare le credenziali e il codice personale di Istanze Online per presentare la domanda mobilità 2020?



Come abbiamo riferito, è stata pubblicata l’ordinanza mobilità 2020. Dal dal 28 marzo al 21 aprile 2020 sarà possibile presentare domanda. L’istanza si compilerà e invierà su Istanze Online. Tuttavia, molti lettori hanno il problema di aver smarrito le credenziali e il codice personale del sistema Istanze Online. Di seguito una guida per risolvere il problema.

Istanze online mobilità 2020: ho smarrito username e password

Per chi avesse bisogno, riepiloghiamo cosa fare in caso di smarrimento credenziali e password per Istanze online mobilità 2020.

Prima di tutto, nel caso di smarrimento della password o delle credenziali, bisogna entrare nella pagina “Polis – Presentazione Istanze OnLine” e selezionare la voce “Funzioni di utilità – Se hai dimenticato Username e/o Password clicca qui.

Per quanto riguarda il recupero dello username viene richiesto il proprio codice fiscale e la conferma del reCAPTCHA. Lo username sarà inviato a tutti gli indirizzi di posta elettronica registrati su istanze online.

Invece, per recuperare la password, o meglio, per reimpostarla, bisogna entrare in Istanze online con il tasto “Accedi”. Nella schermata che compare selezionare “Password dimenticata?”.

A questo punto viene richiesto il proprio username, il codice fiscale e la conferma del reCAPTCHA.

Sarà inviata una password temporanea a tutti gli indirizzi di posta elettronica registrati su istanze online. Trattandosi di una password temporanea, al primo accesso sarà richiesto di cambiarla.

Istanze online mobilità 2020: ho smarrito il codice personale

Per quanto riguarda invece il recupero del codice personale, ovvero il codice alfanumerico che viene richiesto al termine di ogni procedura di presentazione di una istanza e ne permette l’inoltro, bisogna seguire la seguente procedura, come segnala Flc Cgil: entrare all’interno della propria pagina personale con login e password, selezionare in alto a sinistra “Funzioni di servizio” e “Recupero codice personale”.

Comparirà la richiesta del proprio codice fiscale. Dopo averlo digitato selezionare “Conferma”.

Sarà richiesta la risposta alla domanda di sicurezza impostata al momento della registrazione.

Fornire la risposta prevista (attenzione alle maiuscole e minuscole) e selezionare “Conferma”.

Compare la schermata finale nella quale vi comunicano che: “Il Codice Personale è stato inviato per posta elettronica”.

Il messaggio arriva alla casella di posta elettronica con la quale vi siete registrati a istanze online (controllate anche lo spam/posta indesiderata).

Il codice alfanumerico ricevuto è il nuovo codice personale.

E’ bene ricordare di non utilizzare la funzione “Rigenera codice personale”: se si dovesse fare così bisogna recarsi nuovamente a scuola per il riconoscimento.

Se si vuole cambiare il codice personale, in modo che sia più facile da ricordare, si seleziona nuovamente “Funzioni di servizio” e poi “Cambia codice personale” e seguire le istruzioni per la sostituzione.

Se dovessero esserci problemi nel recupero è possibile rivolgersi al numero di assistenza tecnica 080-926 7603 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:30.

Leggi l’ordinanza mobilità 2020 (CLICCA QUI)



Tutto sulla mobilità 2020 (CLICCA QUI)